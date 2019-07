Warburg (WB/vah). Der Desenberg-Bote ist von Januar an das neue amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Warburg. Das hat der Rat am Dienstag bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen.

Zuletzt wurden die Mitteilungen der Stadt in Produkten der »OWZ Verlags GmbH« (»Warburg zum Sonntag«) in einer Auflage von 23.160 Exemplaren gedruckt und samstags an Haushalte im Warburger Stadtgebiet verteilt. Von Januar an stehen Ankündigungen für Rats- und Ausschusssitzungen, Informationen über frühzeitige Beteiligungen, die Offenlage von Bebauungsplänen oder wichtige Beschlüsse anderer Gremien im Desenberg-Boten. Sie werden dann in einer Auflage von 28.900 Exemplaren gedruckt und im gesamten Altkreis und Nordhessen mittwochs verteilt.

Wirtschaft vor Ort unterstützen

Der Desenberg-Bote wird vom Panorama-Verlag herausgegeben und gehört zur Unternehmensgruppe WESTFALEN-BLATT. Er ist auch das offizielle Werbeorgan der Warburger Hanse, wird vor Ort im Pressehaus an der Warburger Kalandstraße produziert und von drei Mitarbeitern – Leif-Erek Leifeld und Madelaine Drolshagen (Anzeigen) sowie Alice Koch (Redaktion) – betreut. Verteilt wird das Anzeigen- und Mitteilungsblatt über das Vertriebsnetz des WESTFALEN-BLATTES.

CDU-Fraktionschef Willi Vonde lobte, dass mit dieser Entscheidung die Warburger Hanse und die lokale Wirtschaft vor Ort unterstützt werde.

»Verlässlicher Partner der Geschäftswelt«

Frank Best, Geschäftsführer des Panorama-Verlags und der WESTFALEN-BLATT-Unternehmensgruppe, lobte den Beschluss des Rates als »sehr gute Entscheidung«. Der DESENBERG-BOTE sei seit Jahren ein verlässlicher Partner der Geschäftswelt im Warburger Land. Seit 63 Jahren biete das Produkt zuverlässig wichtige redaktionelle Inhalte und stelle attraktiven Raum für die Anzeigenkunden zur Verfügung. Frank Best wies zudem auf die tiefe lokale Verwurzelung des DESENBERG-BOTEN hin, die nicht zuletzt darauf zurückzuführen sei, dass er unter dem Dach der marktführenden Tageszeitung WESTFALEN-BLATT erscheine.

Die Redaktion des DESENBERG-BOTEN ist unter Telefon 05641/760424 und E-Mail an db@westfalen-blatt.de erreichbar. Die Anzeigenberater sind unter Telefon 05641/760425 und 05641/760419 zu sprechen.