Thomas Grah (vorne, von links), einer der Geschäftsführer der Heil- und Mineralquellen Germete GmbH, überreichte einen symbolischen Scheck an Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln. Die Vertreter der Fördervereine beziehungsweise der Vereine der Ehemaligen freuen sich über die Aktion, die Mitarbeiter Wolf-Rüdiger Mutter (rechts) ins Leben gerufen hatte. Foto: Daniel Lüns

Thomas Grah, einer der Geschäftsführer der Heil- und Mineralquellen Germete GmbH, überreichte nun einen symbolischen Scheck an Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln. Die Stadt werde das Geld nach einem festgelegten Schlüssel, der sich nach den Schülerzahlen richtet, fair unter den Vereinen aufteilen.

Im Februar und März hatte das Unternehmen die Spendenaktion mit der Regionalmarke Warburger Waldquell ins Leben gerufen. Für jede in diesem Zeitraum verkaufte Kiste Warburger Waldquell wurden 20 Cent an die Stadt Warburg gespendet. So kam die stolze, fünfstellige Summe zusammen.

»Wo arbeiten wir? Wo kommen unsere Mitarbeiter her? Das ist der Raum Warburg. Wir möchten etwas für diese Region tun. Wir schöpfen ja auch aus der Region«, erklärte Grah die Aktion, die Mitarbeiter Wolf-Rüdiger Mutter geplant hatte. »Ohne die Ehemaligen- und Fördervereine könnten Schulen heute kaum noch existieren. Sie leisten Dinge, die so vielleicht gar nicht möglich sind«, sagte er. Bürgermeister Michael Stickeln bedankte sich im Namen der Stadtverwaltung und der Vereine für die Spende. »Das ist eine großartige Unterstützung für die Einrichtungen und sehr gut investiertes Geld«, betonte das Stadtoberhaupt.

Das Geld bekommen die Fördervereine und Förderkreise beziehungsweise die Vereine der Ehemaligen folgender Schulen im Stadtgebiet Warburg: