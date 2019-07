Unterstützt werden sie vom Hofstaat, dem Jörg Eberhardt und Theresa Effertz, Florian Berendes und Inga-Lena Becker, Daniel Sommer und Nancy Neisen, Nick Laudage und Patricia Schimmel, Thilo Nordheim und Regina Feischen sowie die Königsoffiziere Ulrich Wiemers und Dirk Bellmann angehören.

Am Samstag, 13 Juli, beginnt das Schützenfest mit der Messe um 17.30 Uhr für die Lebenden und Verstorbenen des Vereins. Um 20 Uhr beginnt der Festkommers mit Tanz, es spielt die Tanz-und Partyband »Diemelrausch« aus Rimbeck.

Am Sonntag 14. Juli, beginnt um 13.30 Uhr das Platzkonzert des Musikvereins Nörde und des Daseburger Spielmannzugs auf dem Dorfplatz. Dort treten um 14 Uhr auch die Schützen an, um dann die Fahnenabordnungen, den Oberst und den amtierenden König Marc Sarrazin abzuholen. Im Anschluss daran finden die Königskrönung und der Festumzug statt. Gegen 15.30 Uhr gibt es dann Kaffee und Kuchen für die Festgäste. Um 16.30 Uhr wird in der Festhalle der Königstanz sein. Gegen 20 Uhr wird die große Festpolonaise auf dem Dorfplatz stattfinden. Daran schließt sich der Festball zu den Klängen der Band »Nightlive« aus Korbach an.

Am Montag, 15. Juli, treten die Schützen und der Musikverein Nörde um 8.30 Uhr auf dem Dorfplatz an. Von dort aus geht der Festumzug durchs Dorf. Dabei werden Ständchen gespielt und ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt. Gegen 10 Uhr findet der Frühschoppen mit Ehrungen der Jubilare statt. Um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen für die Frauen des Dorfes und Gäste. Um 16 Uhr beginnt die Kinderpolonaise. Um 20 Uhr spielt »Nightlive« erneut zum gemütlichen Beisammensein auf. Der Eintritt an allen drei Tagen ist frei.