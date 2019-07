Heinrich Mantel in voller Montur: In der Kabine der Warburger Rettungswache musste der Warburger schon bei unzähligen Einsätzen in seine Schutzkleidung schlüpfen. Dafür und für sein weitergehendes Engagement wurde er ausgezeichnet. Foto: Timo Gemmeke

Landrat Friedhelm Spieker überreichte Mantel am Freitagmittag während einer kleinen Feststunde im Warburger Rathaus das Verdienstkreuz am Bande. Langjährige Kollegen und Wegbegleiter sowie die Familie – Frau Birgit und die Söhne Florian und Christian – waren mit dabei.

1972 in die Wehr eingetreten

»Seit über 40 Jahren engagieren Sie sich in vorbildlicher Weise für die Feuerwehr auf Ebene der Stadt Warburg und des Kreises Höxter«, lobte Landrat Spieker. »Und schaut man sich an, was Sie in dieser Zeit alles auf die Beine gestellt haben und wie aktiv Sie auch heute noch etwa in der Jugendarbeit des Feuerwehrwesens sind, dann bekommt man schon das Gefühl: All das geht Ihnen ganz leicht von der Hand. Weil Sie mit ganzem Herzen bei der Sache sind, wirkt Ihr Engagement so ungezwungen.«

1972 – im Alter von 18 Jahren – ist Heinrich Mantel in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Warburg eingetreten. Während seiner gesamten Laufbahn hat er dabei so viele Lehrgänge und Fortbildungen hinter sich gebracht, dass er 2002 schließlich zum Brandinspektor aufsteigen konnte. Ab 1995 war er zudem stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart, ab 2003 dann hauptamtlicher Kreisjugendfeuerwehrwart.

Viel Lob für die Familie

»Alle Ämter haben Sie stets mit großem Engagement und Zuverlässigkeit ausgeübt«, so Spieker. Immer sei es Mantel gelungen, neue Ideen einzubringen, um Jugendliche und Kinder für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Spieker: »Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass immer mehr Kinder und Jugendliche in die Jugendfeuerwehren eintraten und alle Jugendfeuerwehren an den Veranstaltungen auf Kreisebene teilnehmen.«

Lobende Worte richtete der Landrat aber auch an seine Frau Birgit und die gesamte Familie, die Heinrich Mantel als Ehemann und Vater stets den Rücken gestärkt habe. Außerdem habe Mantel seine Begeisterung für das Blaulicht erfolgreich an die beiden Söhne Christian und Florian weitergeben, die jetzt ebenfalls bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst aktiv seien. Im Februar war der Geehrte als Mitarbeiter der Stadt Warburg verabschiedet worden.

Sommerlager in Falkenberg organisiert

Als besondere Verdienste hob Spieker Mantels Engagement für das Sommerlager in Falkenberg (Brandenburg) hervor, dass er seit über 20 Jahre federführend organisiert und begleitet. Außerdem habe sich Mantel beispielhaft beim Vertrieb der Gelben Säcke in den Städten Warburg, Bad Driburg, Borgentreich und Willebadessen eingebracht, so dass diese seitdem von der Jugendfeuerwehr verteilt wurden. Die Vergütung durch das Entsorgungsunternehmen konnte die Jugendfeuerwehr damit für eigene Zwecke nutzen.

»Heute erhalten Sie das Verdienstkreuz am Bande – die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht«, so Spieker. »Dennoch weiß ich, dass Ihr persönlicher Antrieb nicht im Entferntesten die öffentliche Anerkennung ist, sondern der Einsatz zum Wohle der Jugend.«