Borgentreich-Natzungen (WB/auwi). Beim Schützenfest in Natzungen bilden Brudermeister Frank Bösser und seine Frau Ulrike als Königspaar gemeinsam mit dem prächtigen Hofstaat den glanzvollen Mittelpunkt. Zwei Wochen vor dem alle zwei Jahre stattfindenden Schützenfest der St.-Nikolaus-Bruderschaft hatte der Schützenchef den Adler in der Halle heruntergeschossen.

Nun regierte der 58-Jährige mit seiner Frau Ulrike (52, geb. Scherf) beim Fest des Jahres in Natzungen. In ihren Hofstaat riefen sie zwölf Hofpaare: Martina und Ansgar Hartmann, Eva und Jürgen Hartung, Conny und Jürgen Kröger, Diane und Rüdiger Pelletier, Heike und Siegbert Prenzel, Christel und August Reitemeyer, Gabi und Jürgen Sander, Manuela und Detlef Sander, Gabi und Thomas Scherf, Judith Scherf und Elmar Tewes, Silvia und Volker Schlieker sowie Monika und Klaus Werneke.

Ortsvorsteher Benedikt Dierkes hält Ansprache

Als Königsoffiziere begleiteten Frank Bröker und Benedikt Drewes die Majestäten. Ebenfalls mit im Gefolge waren die Schülerprinzessin Lena Böttcher und die Prinzessin Lisa Sander sowie das Silberkönigspaar Hermann und Friederike Lotze, die im Jahre 1993 den Festzug in Natzungen anführten.

Schützenfest in Natzungen Fotostrecke

Foto: August Wilhelms

Mit dem Ständchenbringen des Spielmannszuges Natzungen und dem Bataillonsabend hatte das Fest am Freitag begonnen. Mit der Schützenmesse, die Schützenpräses Vikar Douglas Peter Cheruvathoor zelebrierte, und der Gefallenenehrung mit der Ansprache von Ortsvorsteher Benedikt Dierkes wurde das Fest am Samstag fortgesetzt. Nach einem kleinen Umzug ging es dann zum stimmungsvollen Festball mit der Band »Enjoy« in die Gemeindehalle.

Calenberger König Christian Lotze dabei

Den Festhöhepunkt bildete der Umzug am Sonntagnachmittag unter dem Kommando von Schützenoberst Andreas Ide. Unter den Klängen des Musikvereins Auenhausen und der Spielmannszüge Borgholz und Natzungen marschierten das königliche Gefolge und zahlreiche Schützen durch die Straßen des Dorfes. Mit dabei waren auch Vertreter der Bezirks- und Diözesanebene sowie Schützenabordnungen aus Borgholz und Natingen.

Da Schützenbruder Christian Lotze, ein Neffe der beiden Jubelkönige, gerade Schützenkönig im Heimatort seiner Freundin in Calenberg geworden war, nahm darüber hinaus auch eine Abordnung dieses Schützenvereins am Umzug teil.

Eine große Schar Zuschauer begleitete den schmucken Umzug mit viel Applaus. In der Gemeindehalle angekommen, folgten bei Kaffee und Kuchen die Ehrung der Jubelkönigspaare Hermann und Friederike Lotze und Karl-Josef und Ingrid Lotze, des Silberkinderkönigspaares Magnus Lueke und Kristin Benkert sowie der Königstanz.

Jubelmajestäten geehrt

Silberkönig Hermann Lotze war 1993 König und 1994 Bezirkskönig. Von 1995 bis 2015 gehörte er dem Offizierstand an und führte von 2007 bis 2015 als Brudermeister den Verein. 2105 wurde er mit dem Silbernen Verdienstkreuz und 2017 mit dem Hohen Bruderschaftsorden des Bundes der Historischen Schützenbruderschaften ausgezeichnet.

Sein Bruder Karl-Josef Lotze hatte 1979 die Königswürde inne und gehörte von 1971 bis 2003, also 32 Jahre, dem Offiziersstand an. 1991 wurde der frühere Ortsvorsteher und stellvertretende Bürgermeister Karl-Josef Lotze mit dem Silbernen Verdienstkreuz geehrt. Kristin Benkert war mit Magnus Lueke im Jahr 1993 das Kinderkönigspaar.

Gedenktafel wird vorgestellt

Am Montag treten die Schützen um 9.30 Uhr an der Gemeindehalle zum Frühschoppen an. Berthold Kuttig und Klaus Sauerland stellen eine Gedenktafel aller bisherigen Majestäten vor. Nach dem Festzug um 19 Uhr lädt die »Fun Band« von 20.30 Uhr an bei freiem Eintritt zum Tanzen ein. Um 21 Uhr ist Polonaise auf dem Sportplatz.