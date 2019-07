Borgentreich-Lütgeneder (WB/aho). Da mussten die Lütgenederer Schützen am Sonntag schon ein wenig marschieren, um ihren neuen König Niclas Stickeln und seine Königin Lene Nolte sowie deren Hofstaat abzuholen. Durch die kleine Unterführung unter der B241 ging es zur Großenederer Straße, wo zahlreiche Zuschauer am geschmückten Königshaus warteten.

Mit reichlich Beifall bei der Vorstellung bedacht, ging es anschließend, begleitet vom Musikverein Dössel und dem Spielmannszug Rösebeck, durch das Weißholzdorf. Als Königsoffiziere fungierten Matthias Bode, der von Melissa Wantula begleitet wurde, und Mark Menne, der Tabea Weidner an seiner Seite wusste. Dominik Pöppe und Henrike Vornholt, Hendrik Rust und Katharina Schilling, Dennis Söthe und Anna Schröder, Finn Nolte und Anna Lena Gievers sowie Luis Nolte und Lea Lischka komplettieren den Hof. Anna Lena Gievers war 2018 in Kühlsen Königin und ist damit wohl die Erfahrenste im jungen Gefolge.

Familienangelegenheit

»Irgendwann wäre ich sowieso König geworden, aber dieses Jahr passte es perfekt«, sagte Niclas Stickeln, der damit eine Familientradition fortsetzt. Vor 60 Jahren hatte sein Urgroßvater Josef Stickeln mit Sophia Golücke regiert. 1975 schwang sein Opa Karl-Josef Stickeln mit seiner Ehefrau Rosemarie das Zepter und 2002 führten seine Eltern Michael und Nicole Stickeln die Schützen an.

Schützenfest in Lütgeneder Fotostrecke

Foto: Astrid E. Hoffmann

Doch nicht nur der König hat eine besondere Beziehung zum Schützenbrauchtum. Die Eltern seiner Königin Lene Nolte, Oberst Elmar und Ehefrau Katharina Nolte, regierten 2007. Vor 50 Jahren führten die Großeltern der Königin, Ferdinand und Resi Nolte, das Schützenvolk an. Für sie war es eine besondere Freude, dass ihre Enkelin als Königin und ihre Enkel Finn und Luis Nolte im Hofstaat dabei waren.

29 von 30 möglichen Ringen

Mit 29 von 30 möglichen Ringen hatte Niclas Stickeln die Würde errungen – trotz der familiären Vorgeschichte sei das recht spontan gewesen. »Besonders froh bin ich, dass meine Freunde alle mitgezogen haben und wir einen guten Hofstaat präsentieren können«, dankt der Regent seinem Gefolge.

Niclas Stickeln lernt bei der Firma Coveris in Warburg Industriemechaniker und kommt demnächst ins letzte Ausbildungsjahr. Er ist in der Löschgruppe Lütgeneder als Feuerwehrmann aktiv. Dem Schützenverein gehört er seit seinem 16. Lebensjahr an.

Seine Freundin Lene Nolte beginnt in diesem Jahr ihre schulische Ausbildung zur Erzieherin am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Rimbeck. Die 18-Jährige ist bei den Jazzdancern (JMD) Borgentreich aktiv und leitet die Tanzgruppe des SV Lütgeneder.

Ehrungen stehen an

Die Ehrung der langjährigen Schützen erfolgt am Montag um 9.35 Uhr vor dem Empfang der Gäste zum Frühschoppen mit Frühstück und Musik von den »Lederhosen«. Das Kinderkönigspaar Malte Förster und Ronja Lohmüller führt dann den Festzug an. Los geht es um 15 Uhr an der Halle. Auch am dritten Festtag sorgt die Tanzband »Live« für die musikalische Unterhaltung.