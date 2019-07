Warburg-Nörde (WB/vsm). Der Nörder Dorfplatz ist am Sonntag erneut Schauplatz des größten Festes des Jahres gewesen. In einer Zeremonie wurde König Markus Feischen gekrönt, der gemeinsam mit Königin Vanessa Feischen-Knipping den Festumzug durch die Straßen des Schlaun-Dorfes anführte.

Zuvor hatten der Musikverein Nörde und der Spielmannszug Daseburg ein Platzkonzert gegeben. An der Johann-Conrad-Schlaun-Straße scharten sich die Menschen, um die Krönung des neuen Königspaares zu verfolgen und dem fröhlichen Paar zujubelten.

Fußball ist das gemeinsame Hobby

Der 44-jährige Markus Feischen arbeitet bei Hewe-Fensterbau in Rhoden, seine Ehefrau (33) ist Praxismanagerin in Kassel und war 2010 schon einmal Königin in ihrem Heimatdorf Nörde. Im Vorfeld hatte das Paar sein Haus, das im Oberdorf an der Johann-Conrad-Schlaun-Straße steht, dem Anlass entsprechend mit blau-weißen Girlanden und Fähnchen herausgeputzt.

Foto: Verena Schäfers-Michels

Die Farben Blau und Weiß verbinden die Majestäten noch in anderer Hinsicht: Ihr gemeinsames Hobby ist der örtliche Schalke-Fan-Club, in dem Vanessa Feischen-Knipping seit acht Jahren die Vorsitzende ist und der König zweiter Kassierer.

Erst die Hochzeit, dann die Krönung

Bereits im vergangenen Jahr hat sich das Paar überlegt, zusätzlich zur Feier seiner Hochzeit auch noch den Titel der Ortsmajestäten zu holen. »Sozusagen alles in einem Abwasch«, sagte die Regentin. Doch 2018 war es Marc Sarrazin, der den Vogel herunterholte. Beim zweiten Anlauf hat es nun geklappt – und die Majestäten freuen sich auf ein gelungenes Schützenfest mit ihren Freunden Jörg Eberhardt und Theresa Effertz, Florian Berendes und Inga-Lena Becker, Daniel Sommer und Nancy Neisen, Nick Laudage und Patricia Schimmel, Thilo Nordheim und Regina Feischen, die sie als Hofstaat unterstützen, sowie den Königsoffizieren Ulrich Wiemers und Dirk Bellmann.

Einer, der sich seit Jahrzehnten im Schützenverein Nörde engagiert, ist Lothar Eberhardt. Vor vierzig und vor 25 Jahren war er mit seiner Frau Renate Eberhardt im Hofstaat vertreten. Vor 50 Jahren griff er zum Gewehr und sorgte mit zwei Schüssen dafür, dass der Vogel fiel. Das habe für einige Überraschung unter den altgedienten Schützenbrüdern gesorgt, die schon seit einer Weile erfolglos auf das Holz gehalten hatten, berichtet Oberst Udo Wiegard. Zu seiner Königin wählte Lothar Wiemers Wilhelmine Götte. Fünfundzwanzig Jahre später, 1994, trug Wilhelmine Götte noch einmal die Krone. Damals war ihr bereits verstorbener Ehemann Reinhard Götte der Regent.

Vorstand besucht die Jubelkönigin

»Heinz ist immer da, wenn er gebraucht wird«, sagte Oberst Udo Wiegard über Jubilar Heinz Rose, der 1979 eine besondere Aufgabe übernahm. Beim Königschießen hatte sein Freund Günter Sicke den Vogel abgeschossen und wollte mit seiner Ehefrau Ilse Sicke das Schützenvolk anführen. Doch als der große Tage kam, musste er aus gesundheitlichen Gründen absagen. Heinz Rose vertrat ihn.

1959 waren der inzwischen verstorbene Hans Knipping und seine Gattin Elisabeth Knipping die Majestäten. Elisabeth Knipping wurde bereits vom Vorstand besucht und mit Blumen bedacht.