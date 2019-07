Feuerwehrleute haben am Samstag in Dössel eine 150 Meter lange Ölspur beseitigt. Foto: Feuerwehr Warburg

Warburg (WB). Die Warburger Feuerwehr ist in den vergangenen Tagen gut beschäftigt gewesen. Eine Ölspur und Einsätze in Folge des Starkregens und Sturms standen an.