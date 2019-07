Die Restaurierung, die von den Paramenten-Werkstätten der Missionsschwestern in Neuenbeken ausgeführt wurden, kosteten 6000 Euro und waren bereits nach wenigen Wochen erledigt. Beim anstehenden Schützenfest am kommenden Wochenende wird sie dann erstmals einer noch breiteren Öffentlichkeit präsentiert.

Kleinod aus dem Jahr 1932

Finanziert wurde das Restaurierungsprojekt durch eine Mitgliederumlage, ein Zuschuss aus dem Heimatfond des Landes NRW und die Zusage einer Unterstützung durch die Sparkasse Höxter sowie durch die Vereinigte Volksbank.

Das Kleinod aus dem Jahr 1932 »hatte im Laufe der Jahre durch den ständigen Gebrauch arg gelitten und wies viele Gebrauchsspuren auf«, berichtete Schriftführer Wolfgang Meyer. »Wir haben die Fahne von Fachleuten untersuchen lassen. Die haben zu einer baldigen Reparatur geraten, damit die Arbeiten am Ende nicht noch teurer werden«, berichtet der Vorsitzende Werner Hoppe beim Offiziersabend.

Beim Offiziersabend präsentiert

Nach Aufstellung des Kostenplanes wurde überlegt, wie die Instandsetzung der Fahne, die mit knapp 6000 Euro zu Buche schlagen sollte, finanziell zu stemmen sei, da ja gleichzeitig die Finanzierung des neuen Schießstandes anstand. Mit vereinten Kräften gelang es, die Finanzierung zusichern.

Präsentiert wurde sie nun erstmals beim Offiziersabend, der in Rimbeck zum allgemeinen Informationsaustausch der Teilnehmer dient und den Zusammenhalt der aktiven und der ehemaligen Offiziere stärken soll. Dazu begrüßte Werner Hoppe auch Silvia Bosse und Claudia Dierkes von der Sparkasse Höxter sowie Burkhard Sarrazin (Vereinigten Volksbank).

Dank an Heimatfonds des Landes

Werner Hoppe bedankte sich aber auch beim Heimatfonds des Landes NRW und ausdrücklich bei allen Vereinsmitgliedern des Schützenvereins für die Unterstützung bei der Fahnenreparatur und der Neuerstellung der Vogelschießanlage.

Anschließend diskutierten die Teilnehmer in gemütlicher Runde bei über das anstehende Schützenfest. Die meistgestellte Frage des Abends lautete: Wer wird wohl in diesem Jahr Schützenkönig? Die wurde am späten Sonntagabend auch beantwortet:

Hubert Hoppe ist neuer König

Der Schützenverein Rimbeck hat einen neuen König. Hubert Hoppe, Geschäftsführer bei Desenberg-Beton in Ossendorf, errang am Sonntagabend mit dem 106. Schuss um 20.02 Uhr die Königswürde.

Die Weichen für ein erfolgreiches Schützenfest in Rimbeck sind somit gestellt. Die Würde des Kronenprinzen errang Klaus de Graaf (König 2018). Das Zepter holte Sebastian Otto. Die Würde des Apfelprinzen errang Dirk Frakowiak.