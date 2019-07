Warburg (WB/vsm). Einen fröhlichen Frühschoppen haben die Warburg-Nörder Schützen und ihre Gäste am Montagmorgen in der Johann-Conrad-Schlaun-Halle verbracht. Für vielseitige musikalische Unterhaltung sorgten die Nörder Dorfmusikanten.

In diesem Rahmen wurden auch langjährige, treue Schützen geehrt. Vor 40 Jahren trat Matthias Petry dem Verein bei.

Vor einem halben Jahrhundert, 1969, erhielten Klaus Nolte und Reinhold Wiemers ihre Schützenmützen. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Johannes Berendes und Helmut Rose ausgezeichnet.

Hubert Wiemers seit 65 Jahren dabei

Ganze 65 Jahre ist Hubert Wiemers bei den Nörder Schützenbrüdern. Als Hauptmann der Altenkompanie AD wurde Walter Niggemann geehrt.

Am Sonntagnachmittag hatte es in Nörde noch eine weitere Auszeichnung gegeben: In der Generalversammlung hatten die Nörder Schützen Anfang des Jahres bereits beschlossen, Karl-Heinz Trilling zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen.

Jetzt erhielt er vom Vorsitzenden Rainer Berendes die Urkunde. Karl-Heinz Trilling war im Jahr 2000 als Beisitzer in den Vorstand gewählt worden und wurde zwei Jahre später zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Trilling übernahm »das Ruder des Schiffs«

Als der damalige Vorsitzende Reinhard Götte plötzlich verstarb, erklärte sich Trilling bereit »das Ruder des Schiffs zu übernehmen«, wie es der Oberst in seiner Rede formulierte. Bis 2014 blieb Karl-Heinz Trilling der Vorsitzende des Vereins.

Glückwünsche gab es für den langjährigen Mitarbeiter der Warburger Stadtverwaltung, der seit Kurzem im Ruhestand ist, auch von Oberst Udo Wiegard und Schützenkönig Markus Knipping.