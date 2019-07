Bestenprämierung des Jahres 2019 der Abschlussklassen am Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg (von links): Anja Hoemann, Julia Skiba, Victoria Erkel, Linda Mütherig, ­Alexander Klassen, Felix Ernst, Etienne Schmidt, Jule Willer und Lea Albinus. Foto: Thomas Verges

Lydia Wächter als Vertreterin des Lehrerkollegiums, Josef Molka als Schülersprecher und Sabine Ludwig als Vorsitzende der Schulpflegschaft sprachen zudem Grußworte. Musikalisch umrahmt wurde diese Veranstaltung von den JCS-Schülerinnen Lauren Oleghe am Klavier und Denisa Matei an der Gitarre mit Gesang, unterstützt in einem Gesangsduett durch den JCS-Kollegen Thomas Krottenthaler; JCS-Schüler Luca Augstein war hierbei für die Technik verantwortlich.

Beste Schüler werden ausgezeichnet

Die Lehrer der unterschiedlichen Abschlussklassen verteilten die Zeugnisse. Zudem wurden die am besten bewerteten Schüler der jeweiligen Bildungsgänge ausgezeichnet: im Wirtschaftsgymnasium Julia Skiba; im Technikgymnasium Felix Ernst, Alexander Klassen und Etienne Schmidt; in der FOS12 für Gesundheit und Soziales: Lea Albinus und Jule Willer; in der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung Linda Mütherig; in der technischen Berufsschule Werkzeugmechaniker Jakob Luft; in der technischen Berufsfachschule Industriemechaniker Sebastian Schröder; in der kaufmännischen Berufsschule Industriekaufleute Anja Hoemann und in der kaufmännischen Berufsschule Einzelhandelskauffrau Michelle Dil.

Zusätzliche Auszeichnungen vergeben

Zusätzliche Auszeichnungen bekamen: vom Erzbistum Paderborn für besondere Leistungen im Fach Religion innerhalb des Abiturs Victoria Erkel; von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Fach Physik innerhalb des Abiturs Felix Ernst, Anna-Lena Kraemer und Luca Wieners.

Zehn Schüler erhielten das Zertifikat ECDL (European Computer Driving License Base; zwei Schüler bekamen das Zertifikat ECDL (European Computer Driving License) und neun Schüler das Zertifikat TELC (The European Language Certificates).

Diese Schüler haben das Abitur erreicht

Folgende Schüler der Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung und Elektrotechnik haben die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) erworben: Daniel Becker (Körbecke), Fabian Bertram (Borchen), Erik Borgmeier (Bühne), Sören Dohmann (Borgentreich), Jonas Dübers (Niederlistingen), Victoria Erkel (Bühne), Felix Ernst (Warburg), Pia Kristin Frische (Ossendorf), Lea Maria Gauding (Körbecke), Anna Lena Gievers (Borgholz), Lea Jacqueline Görzen, Timothy Görzen (beide Warburg), Lukas Guse (Bonenburg), Peter Gutjahr (Warburg), Mara Hartmann (Marsberg), Michelle Hinzmann (Warburg), Timon Hoffmeister (Essentho), Philipp Jäger (Marsberg), Deniz Kaplan (Eissen), Alexander Klassen (Wilebadessen), Nico Kloidt (Borgentreich), Jonas Knebel (Rimbeck), Anna-Lena Kraemer (Warburg), Hannah Kremeyer (Marsberg), Falk Ladage (Scherfede), Amy Leis (Külte), Niels Mikloweit (Bad Arolsen), Milena Milleg (Manrode), Frederic Mönig (Marsberg), Julietta Moers (Nörde), Josef Molka (Marsberg), Luis Nolte (Lütgeneder), Dominik Ott (Marsberg), Leonie Rademacher (Scherfede), Nina Sabine Röhre (Volkmarsen), Sofia Schäfers (Daseburg), Etienne Schmidt (Welda), Kevin Schmidt (Rhoden), Anna Siebert (Eissen), Julia Skiba (Marsberg) Fabian Stein (Külte), Ilona Surówka (Rhoden), Mick Trachsel (Oberlistingen), Nora Tusche (Marsberg), Dustin Valle (Volkmarsen), Mareike Völkers (Westheim), Florian von Rüden (Oesdorf), Henrike Vornholt (Peckelsheim), Tanja Weihrauch (Menne), Luca Wieners (Warburg), Niklas Winter (Körbecke) und Lukas Zimmermann (Volkmarsen).

Diese Schüler haben nun die Fachhochschulreife

Unter anderem haben folgende Schüler der Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Soziales und Elektrotechnik die Fachhochschulreife erworben: Lea Albinus (Welda), Luca-Noél Augstein (Daseburg), Noah Beine (Warburg), Nina Blömeke-Menne (Nörde), Carina Blum (Külte), Nadine Braune (Ehringen), Irem Ceylan, Liane Colli, Edwin Del (alle Warburg), Michelle Dreblow (Sielen), Marion Eckl (Eissen), Dana Engemann (Großeneder), Canan Erus (Borgentreich), Lea Ewen (Rimbeck), Justin Falke (Rimbeck), Sarah Gajewski (Borgentreich), Leon Härtlein (Schönthal), Antonia Haurand (Bonenburg), Allan Heinemann (Bühne), Robin Heisler (Wettesingen), Gina Marie Herrmann (Hofgeismar), Melina Hesse (Zwergen), Miriam Hofmann (Warburg), Celine Horstmann (Borlinghausen), Alena Ikenstein (Wettesingen), Bennet Jacobi (Germete), Thomas Jamborek (Bad Arolsen), Alina Jürgens (Eissen), Marilyn Kabazij (Bad Arolsen), Jennifer Klare (Eissen), Tom Klein (Scherfede), Julian Klenz (Niederlistingen), Elvira Klich (Menne), Rieke Köcher (Westheim), Leon Koschella (Hombressen), Chantal Krause (Borlinghausen), Leslie Kriwet (Daseburg), Paul Krüger (Peckelsheim), Marian Kuhaupt (Welda), Oliver Kupsch, Lukas Laqua (beide Warburg), Sascha Loof (Menne), Lucas Meier (Hardehausen), Katharina Meyer (Helmern), Benedikt Mühlenhoff (Altenbeken), Isabell Müller (Dehausen), Linda Mütherig (Marsberg), Lene Nolte (Lütgeneder), Jaqueline Paradies (Borgholz), Julia Paulus (Haueda), Franziska Post (Wormeln), Marcel Poster (Scherfede), Florian Puffing (Bad Arolsen), Erika Qela (Körbecke), Liska Rest (Volkmarsen), Michelle Schackmar, Jana Scheideler (beide Rimbeck), Milena Marie Schmidt (Großeneder), Marie Schmücker (Volkmarsen), Janina Scholz (Scherfede), Marcel Schürmann (Neuenheerse), Jeremy Schuster (Volkmarsen), Alina Spitz (Scherfede), Kevin Srbulovic (Helsen), Jessica Stockert, Jan Stoller (beide Warburg), Felix Stolte (Peckelsheim), Helena Teppe (Volkmarsen), Sarah-Michelle Timpe (Meerhof), Lukas Tüker (Warburg), Julia Umbach (Westuffeln), Louis Vonde (Germete), Celine Waal (Rimbeck), Aigul Wappler (Körbecke), Marie Werner (Lütgeneder), Lukas Wiegelmann (Wolfhagen), Gerrit Wieners (Meerhof), Timon Wilhelm (Warburg), Til Willems (Dorfitter), Jule Willer (Westheim), Alexander Wintergoller (Borgentreich), Anastasia Wittmann (Warburg), Jennifer Wulf (Bonenburg) und Erika Zilke (Korbach).