Im April hatte das Polizeipräsidium Bielefeld gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Paderborn eine Pressemitteilung zu den Vorwürfen herausgegeben.

Demnach habe eine Frau bei einem Rundfunksender angegeben, sich Ende des Jahres 2009 bei der Polizei Höxter gemeldet zu haben. Auch im Jahr 2010 sei das geschehen. Sie habe Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern durch einen Mann aus dem Kreis Höxter gegeben.

Borgentreicher sitzt weiter in Haft

Nach Informationen des WESTFALEN-BLATTES soll dieser Mann aus Borgentreich stammen. Der Borgentreicher wurde im Jahr 2017 aufgrund weiterer Zeugenaussagen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt.

Das Landgericht Paderborn sah es als erwiesen an, dass der Mann sich über einen Zeitraum von sieben Jahren an dem damals acht Jahre alten Mädchen seiner früheren Lebensgefährten vergangen hatte. Er sitzt weiterhin in Haft. Die Polizei Höxter sei nach der Hinweisgabe aber nicht tätig geworden, habe die Frau erklärt.

Wibbe bestätigt, dass der beschuldigte Mann im Jahr 2017 vom Landgericht Paderborn wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Die Vernehmung der vermeintlichen Tippgeberin ergab nun aber, dass das von ihr gezeichnete Bild nicht stimmt.

»Es handelte sich nicht um Tatsachen.«

»Nach ihren jetzigen Schilderungen handelte es sich jedoch nur um Schlussfolgerungen, Vermutungen und Verhaltensauffälligkeiten, nicht aber um eigene Wahrnehmungen oder Tatsachen. Dies hat jetzt auch ein weiterer Zeuge so bestätigt«, erklärt Wibbe. Die vermeintlichen Hinweise waren also nie welche.

»Das konnte zu keinen Ermittlungen führen. Daher waren die Polizeibeamten auch nicht gehalten, den Angaben weiter nachzugehen«, erklärt der Oberstaatsanwalt weiter.

Mehr noch: Die beiden Zeugen hätten auch keine übereinstimmenden Angaben zu den Polizeibeamten machen können. So konnte ich Nachhinein auch nicht mehr ermittelt werden, um welche Beamten es sich überhaupt gehandelt haben soll.