Warburg (WB/vah). Noch ist es ein recht trostloser Raum in der Warburger Feuerwache am Florianweg. Doch schon bald sollen dort die gesammelten Erinnerungen der Warburger Feuerwehr Platz finden – als Dateien auf Festplatten, in Regalen und Aktenordnern. Unter der Führung von Oberbrandmeister Franz Bäumer sen. haben die Warburger Feuerwehrleute ein eigenes Archiv gegründet.

Möglich wurde dies, weil die Mitarbeiter der Rettungswache unlängst in den Neubau an der Industriestraße gezogen sind. Die freien Raumkapazitäten will die Warburger Wehr jetzt nutzen, um einen lang gehegten Traum zu erfüllen.

»Viele Infos gehen langsam verloren.«

Markus Müller, stellvertretender Warburger Feuerwehrchef, begründet diesen Schritt: »Viele Infos, insbesondere aus der Nachkriegszeit, gehen langsam verloren. Dem möchten wir entgegenwirken.«

Ziel sei es, Material wie alte Fotos, Urkunden, Dokumente aus Privatbesitz, aber auch Einsatzausrüstung so zu bewahren und aufzuarbeiten, dass der Inhalt des Archivs in Zukunft bei vielerlei Anlässen genutzt werden kann – bei Dokumentationen oder auch bei der Ausbildung junger Feuerwehrleute.

Ausstattung für 1300 Euro angeschafft

Bevor die Arbeit der Feuerwehr-Archivare um Franz Bäumer und seinem Team aber so richtig beginnen kann, muss die notwendige Mindestausstattung an Technik her. Die haben jetzt die Bürgerstiftung und der Lions-Club zur Verfügung gestellt.

Einen Laptop, einen DIN-A-3-Drucker sowie eine externe Netzwerkfestplatte – insgesamt für 1300 Euro. Markus Müller will den Raum in der oberen Etage der Feuerwache auch noch mit Regalen und Mobiliar aus dem Bestand ausstatten, damit auch alle Materialien bestmöglich bewahrt werden können.