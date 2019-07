143 Sekundarschüler haben jetzt ihr Abschlusszeugnis erhalten. Zum ersten Mal hat die Sekundarschule Warburg mit Teilstandort in Borgentreich Entlassschüler verabschiedet. Die Schule war vor sechs Jahren gegründet worden. Foto: Jürgen Vahle

Warburg/Borgentreich (WB). Zum ersten Mal haben Schüler mit einem Abschlusszeugnis in der Hand die Sekundarschule Warburg und den Teilstandort in Borgentreich verlassen. 143 Schüler haben ihr Abschlusszeugnis erhalten.

Ein Drittel hat den Hauptschulabschluss erreicht, ein Drittel den mittleren Abschluss und ein Drittel zusätzlich die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (Q-Vermerk). Auch die Schüler im Bildungsgang Lernen haben erfolgreich gearbeitet und ihren Schulabschluss erworben.

Im August 2013 an den Start gegangen

»Zehn Schülerinnen und Schüler bekommen sogar nicht nur ein Zeugnis mit Q-Vermerk, sondern sogar ein Q-Plus«, hob Schulleiterin Claudia Güthoff hervor. Dieser Abschluss gehe über den Abschluss mit Qualifikationsvermerk hinaus. Der Notendurchschnitt bei diesen Zeugnissen weise eine Eins vor dem Komma auf.

»Als wir vor sechs Jahren – im August 2013 – als erste Sekundarschule im Kreis Höxter an den Start gegangen sind«, sei es ihr wichtig gewesen, eine Schule für alle Schüler zu bieten, erinnerte Schulleiterin Claudia Güthoff in ihrer Abschlussrede. »Wir wollen die Kinder begleiten und unterstützen, so dass jede und jeder zum bestmöglichen Abschluss geführt wird.« Das sei bei der Gründung erklärtes Ziel gewesen.

Bezug zu Rede von Martin Luther King

Claudia Güthoff bedankte sich bei den Eltern der Entlassschüler für das entgegengebrachte Vertrauen: »Sicher war es damals nicht einfach, ein Kind an einer Schule anzumelden, die es bis dahin noch nicht gab.« Doch viele offene Fragen hätten geklärt werden können und auch der Teilstandort Borgentreich sei gesichert worden. Claudia Güthoff: »Das Wagnis hat sich gelohnt! Wir sind mittlerweile die größte Sekundarschule im Bezirk.«

»I have a dream«: In ihrer Rede nahm die Schulleiterin stets Bezug auf die berühmte Rede von Martin Luther King, die dieser am 28. August 1963 beim Marsch auf Washington hielt. »Habt immer wieder den Mut, einen Traum zu träumen und seid bereit, dafür zu arbeiten und zu kämpfen, sodass dieser Traum wahr wird«, empfahl Claudia Güthoff den 143 Absolventen für ihren weiteren Lebensweg.

Standort Warburg

Klasse 10a: Anne Ashauer (Wethen), Lina Ashauer (Warburg), Wiebke Ellermann (Haueda), Raphael Evert (Hohenwepel), Lukas Haase (Wettesingen), Christoph Ikenstein (Wettesingen), Nada Kodida Edo (Warburg), Jennifer König (Warburg), Leon Konrad (Warburg), Aia Ocklaa (Warburg), Paul Alexander Reißig (Oberlistingen).

Klasse 10b: Jana Bengardt (Warburg), Jason Dick (Scherfede), Annabell Fichtner (Welda), Elias Flörke (Wettesingen), Lion-Luke Füller (Warburg), Justin-Bryan Groß (Warburg), Miriam Gutjahr (Warburg), Jeta Hasani (Hohenwepel), Malte Jordan (Zwergen), Amanda Köring (Germete), Tobias Nolte (Germete), Dominik Patton (Rimbeck), Steven Quast (Daseburg), Janina Rose (Daseburg), Tarik Sarajlic (Rimbeck), Dominic Schröder (Warburg), Leon Lukas Schwarz (Liebenau), Michelle Steinbach (Rimbeck), Michelle Sophie Vix (Scherfede), Jessica Warnke (Lütgeneder), Justin Wekkerle (Germete).

Klasse 10c: Merlin Besermenji (Warburg), Chiara Comtesse (Wethen), Marina Ehrenberg (Ossendorf), Jannis Friedrich (Warburg), Michael Friesen (Dössel), Jannik Heß (Wormeln), Anastasia Hooge (Wormeln), Stefan Kwasny (Rimbeck), Paula Ludwig (Menne), Nico Menne (Ossendorf), Lea-Sophie Michels (Ossendorf), Anna Neugebauer (Ossendorf), Louisa-Marie Pahl (Warburg), Max Pankraz (Warburg), Miles Paulus (Ossendorf), Marcel Peine (Daseburg), Lea Sarah Platte (Daseburg), Franziska Prang (Warburg), Anne-Marte Sarrazin (Nörde), Sabine Sarrazin (Nörde), Kristina Schuniakov (Warburg), Paul Spranger (Warburg), Miguel Vazquez Medero (Warburg), Kai Willecke (Menne).

Klasse 10d: Michelle Bögödi (Ikenhausen), Dilara Celikdag (Warburg), Mirijam Görzen (Herlinghausen), Felix Grote (Dalheim), Sascha Hagenloch (Warburg), Patrizia Hartmann (Warburg), Jasmin Iltner (Warburg), Niklas Kammerer (Warburg), Susanne Kasdorf (Scherfede), Lia Sophie Lewen (Warburg), Leonard Ruhl (Daseburg), Bleona Slatina (Warburg), Maurice Wittenberg (Warburg) und Nicole Wittmann (Warburg).

Standort Borgentreich

Klasse 10e (SuS-Abschluss): Patrick Augstein (Daseburg), Ardit Babaj (Borgentreich), Lara-Jane Balzke (Natingen), Nils Behr (Natzungen), Sarah Fögen (Borgentreich), Lena Gabriel (Borgentreich), Gvanca Gvelesiani (Warburg), Jule Hartung (Natzungen), Felix Heß (Warburg), Maik Jennebach (Natingen), Lilith Proppe (Borgentreich), Luke Querfurth (Großeneder), Lea Rempel (Borgentreich), Celina Risseler (Borgholz), Yves Schaub (Lütgeneder), Gina Schepaniak (Borgentreich), Jannik Scherf (Borgholz), Oliver Schmidt (Borgentreich), Nico Sommerfeld (Willebadessen), Jennifer Sperling (Borgentreich), Denis Weizel (Willebadessen), Evelin Wentnagel (Borgentreich), Hannah Wilhelms (Drankhausen), Teresa Wilhelms (Drankhausen).

Klasse 10f (SuS-Abschluss): Lukas Beine (Borgentreich), René Borchert (Borgholz), Emelie Drolshagen (Körbecke), Steffen Dürdoth (Muddenhagen), Jakob Fischer (Muddenhagen), Sophia Geilhorn (Borgentreich), Antonia Höxtermann (Borgentreich), Luca Johänning (Bühne), Kevin Klein (Manrode), André Kropp (Körbecke), Lucia Lang (Borgentreich), Florian Leifeld (Borgentreich), Leon Meyer (Körbecke), Marvin Mucker (Großeneder), Theodor Pieper (Bühne), Finn Luca Schachten (Großeneder), Delia Schöne (Körbecke), Michelle Schwarz (Bühne), Jolene Stiewe (Großeneder), Celine Stute (Nörde), Mareike Vössing (Bühne), Marvin Vössing (Bühne), Lukas Warnke (Rösebeck), Nick Wintergoller (Borgentreich), Mathis Laurent Woyke (Großeneder).