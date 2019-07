85 Studierende haben am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg ihren Abschluss gefeiert. Schulleiter Hartmut Peter: »Die sozial- und behindertenpädagogischen Einrichtungen, in denen die Absolventen nun ihr Anerkennungsjahr beziehungsweise den Eintritt ins Berufsleben antreten, können sich auf hervorragend ausgebildete und motivierte junge Menschen freuen.«

Der ökumenische Abschlussgottesdienst wurde von Josef Grabbe und Pastor Burkhard Lieback in der St.-Elisabeth-Kirche Rimbeck zelebriert. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes wurde von einer Gruppe mit zahlreichen Instrumenten und Akteuren aller Abschlussklassen unter Leitung von Kornelia Böhlen übernommen.

Festakt mit abwechslungsreichem Programm

Der zweite Teil des Festaktes fand zunächst auf dem Schulhof und anschließend in der festlich geschmückten Aula des Schulgebäudes in Rimbeck statt, in dem das Berufskolleg seit acht Jahren beheimatet ist. In einem abwechslungsreichen Programm demonstrierten die Studierenden aller vier Abschlussklassen ein Potpourri an lebendiger Sozial- und Heilpädagogik.

Musikalische Beiträge wechselten sich mit Grußworten von Bruder Benedikt vom Kloster Meschede und Ulrich Woischner, Geschäftsführer des Kolping-Schulwerks, ab. Schulleiter Hartmut Peter gratulierte im Namen des gesamten Kollegiums zu den bestandenen Examina: »Die sozial- und behindertenpädagogischen Einrichtungen, in denen die Absolventen nun ihr Anerkennungsjahr beziehungsweise den Eintritt ins Berufsleben antreten, können sich auf hervorragend ausgebildete und motivierte junge Menschen freuen.«

78 Berufspraktikanten schneiden gut ab

Die qualitativ hervorragenden Kolloquiumsergebnisse der 78 Berufspraktikanten, die ebenfalls verabschiedet wurden, bestätigten den hohen Ausbildungsstand der Auszubildenden. Schulleiter Peter appellierte an alle Absolventen, ihrer Verantwortung für Kinder, Jugendliche und Menschen mit und ohne Behinderung gerecht zu werden und jederzeit ein demokratisches und weltoffenes Vorbild zu sein.

Im kommenden Schuljahr wird das Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg, an dem seit nunmehr 90 Jahren Erzieherinnen und Erzieher, seit elf Jahren Sozialassistenten mit dem Schwerpunkt Heilerziehung und seit vier Jahren Heilerziehungspfleger ausgebildet werden, im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung zusätzlich eine Erzieherklasse in der praxisorientierten Ausbildungsform (PIA) einrichten.

Sozialpädagogik-OK 1

Die Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik-OK 1 (Klassenlehrerin Stefanie Rapp): Fiona Bick, Anika Dirkes, Birgit Fischer, Ronja Flore, Tim Garbrecht, Margit Giese-Schröder, Melanie Greber-Kowatsch, Janina Groß, Franka Hahues, Jan Heinrichs, Felix Hielscher, Isabel Kausch, Elisa Krämer, Janin Lindemann, Ina Liptow, Rouven Matern, Laura Müller, Marlon Müser, Lena Neugebauer, Yannick Rebmann, Thomas Redeker, Lukas Rehrmann, Kimberly Schmidt, Janin Strümper, Kathrin Thöne, Leonie Varlemann, Julia Weihrauch, Sophia Weymann.

Sozialpädagogik-OK 2

Die Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik-OK 2 (Klassenlehrerin Sylvia Nolte): Florian Cussen, Luisa Engelhardt, Saskia Grabert, Michelle Graß, Erik Hemsen, Ann-Kathrin Henning, Lea Hernold, Karla Kaiser, Noélle Keklik, Tobias Köhler, Alisha Langenohl, Benjamin Liebrecht, Tatjana Lüke, Sarah Menke, Theresa Pieper, Christin Pilger, Lea Robrecht, Sanja Röleke, Lana Schmidt, Tilman Schmidt, Annika Schnittker, Ronja Sprock, Leon Temme.

Heilerziehungspflege

Die Absolventen der Fachschule für Heilerziehungspflege-OK (Klassenlehrer Andrea Fiedler): Lena Andres, Kevin Böhme, Lena Dickel, Maryam Ferjani, Marius Flore, Nico Grobelnik, Tim Heinemann, Miriam Hildebrandt, Cansu Karaca, Cindy Kern, Martin Koch, Janina Kremper, Lukas Nolte, Clemens Nutt, Ahmet Pekmez, Joanne Price, Carolin Schröder, Carmen Senge, Tufan Sirmagül, Katja Starost, Justus von Wrisberg, Michelle Wiediger.

Sozialassistenz

Die Absolventen der Berufsfachschule für Sozialassistenz, Schwerpunkt Heilerziehung-H-O (Klassenlehrerin Kornelia Klare): Naciye Caliskan, Wiktoria Dzialowy, Niklas Flore, Dana Isenberg, Mirko Kleinekort, Clarissa Krappe, Julian Leck, Anna-Lena Lindau, Jessica Rapp, Janis Thonemann und Steffen Zöllner.