Warburg (WB). Am kommenden Wochenende wird Markus Güthoff das Dösseler Schützenvolk als König regieren. Zur Königin hat er seine Schwester Christina Pischke erkoren.

Der 40-Jährige ist Baumaschinenführer bei der Warburger Baufirma Heinrich Nolte Tiefbau. Die 37-jährige Ingenieurin arbeitet bei der Gehrdener Firma Gebrüder Schönhoff Bau. Beide sind die Kinder des 25-jährigen Jubelkönigspaares Josef und Walburga Güthoff und wollten es sich nicht nehmen lassen, ihren Eltern zum Jubiläum eine Freude zu machen. Josef Güthoff regierte zudem bereits vor 45 Jahren das Dösseler Schützenvolk.

Unterstützt wird das Königspaar durch die Königsoffiziere Harald Bünz mit Ehefrau Manuela sowie Thorsten Fuest mit Ehefrau Daniela. Zum weiteren Hofstaat gehören Markus Sommer mit Ehefrau Verena sowie Hans-Jürgen Güthoff mit Ehefrau Ulrike.

Das ist das Programm des Schützenfestes in Dössel:

Samstag, 20. Juli

Das Programm beginnt am Samstag, 20. Juli, um 16 Uhr mit dem Ständchenbringen. Der Musikverein Dössel spielt dabei für die Vertreter des Vorstandes und des Offizierskorps.

Um 20 Uhr beginnt der Festabend. Dabei spielt die Band »Genial Live«. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Sonntag, 21. Juli

Der Schützenfestsonntag, 21. Juli, beginnt um 10.30 Uhr. Dann ist das Antreten am Spielplatz geplant. Von dort geht es in die Dösseler St.-Katharina-Pfarrkirche.

Um 10.45 Uhr folgt die Schützenmesse, die Pfarrer Gerhard Pieper hält. Mit einer Ansprache von Oberst Berthold Stiewe und einem Gebet von Pfarrer Gerhard Pieper gedenken die Schützen nach der heiligen Messe am Ehrenmal auf dem Friedhof der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt sowie der verstorbenen Schützenbrüder.

Im Anschluss an die Fahnenehrung auf dem Friedhof verbleibt dann noch Zeit für einen Frühschoppen, bevor die Schützen und Musiker um 13.45 Uhr zum großen Festumzug am Spielplatz antreten.

Der Festzug beginnt um 14 Uhr. Nachdem die Fahnen bei Sascha Blömeke eingetreten sind und Oberst Berthold Stiewe sich zur Führung des Zuges eingereiht hat, wird das Königspaar mit seinem Hofstaat aus dem Finkenweg abgeholt.

Die Senioren des Vereins nehmen unter Führung ihres Hauptmannes, Ehrenmajor Heribert Emmerich, bei »Schulten« Aufstellung und gliedern sich ebenfalls in den Festzug ein. Nach dem Parademarsch ist an der Bushaltestelle die Ehrung der Jubelkönigspaare. 25-jähriges Jubiläum feiern Josef und Walburga Güthoff. 40-jähriges Jubiläum feiern Josef und Roswitha Fuest. Ihr 50-jähriges Regentschaftsjubiläum feiert Christa Genau. Anschließend gibt es in der Bördehalle Kaffee und Kuchen. Um 17 Uhr ist der Königstanz.

Der Festabend folgt um 20 Uhr. Dabei spielt die Band »Genial Live«. Der Eintritt ist frei.

Montag, 22. Juli

Die Schützen treten am Montag, 22. Juli, um 8.30 Uhr am Spielplatz an. Dann werden der König und die Jubelkönige abgeholt.

Um 10 Uhr beginnt das Schützenfrühstück in der Bördehalle. Dort werden auch die Gäste begrüßt. Im Mittelpunkt steht die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Mit Anton Böhlen und Otto Siewert werden in diesem Jahr gleich zwei Mitglieder für ihre 70-jährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet.

Das Kinderschützenfest wird in diesem Jahr durch König Dominik Sarrazin und seine Königin Ida Koch angeführt. Treffpunkt für den Kinderschützenfestumzug ist um 14 Uhr auf dem Schulplatz. Anschließend runden in der Bördehalle Kaffee und Kuchen sowie Spiele für die Kinder das Programm ab. Gäste bringen ein Kaffeegedeck mit.

Um 20 Uhr folgt bei der alten Schule eine Polonaise. Anschließend beginnt der Tanzabend. Dabei spielt die Band »Genial Live«. Der Eintritt ist frei.