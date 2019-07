Warburg (WB). Gewöhnlich füllt er Szene-Bars wie das Theaterstübchen in Kassel, am 31. August kommt der Singer und Songwriter Julian Kretzschmar nach Warburg-Welda und spielt dort am Gelände hinter den Teichen ein Open-Air-Konzert auf Einladung des Fördervereins des Adolph-Kolping-Kindergartens. Zur Unterstützung spielt bereits ab 18.30 Uhr die Band Sändäpause – an diesem Abend in einer speziellen Unplugged-Umgebung.