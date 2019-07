Warburg (WB). In der Werkstatt von Hans-Gerd Altmann entstehen seit vielen Jahren die Adler des Heimatschutzvereins Warburg-Scherfede, auf welche die Bewerber um die Königswürde von der Vogel­stange schießen. In diesem Jahr baute Altmann gleich zwei Vögel, denn zum ersten Mal werden auch die Jungschützen am Bataillonsabend ihren König ausschießen.

Höhepunkt des Bataillonsabends

Dieser Wettbewerb bildet den Höhepunkt des diesjährigen Bataillonsabends, der am 26. Juli, stattfindet und zu dem der Heimatschutzverein die gesamte Bevölkerung einlädt. Die Schützen treten an diesem Abend um 19 Uhr am Mönchhof an. Nach einem kurzen Marsch zur Mehrzweckhalle und dem Vorbeimarsch der Schützen am amtierenden König Alber Moers beginnt dann der Wettbewerb der Jungeschützen.

Der Sieger – und damit der erste Jungschützenkönig in Scherfede – wird noch am selben Abend proklamiert. Seinen Orden erhält er am Schützenfestsonntag nach dem Festzug. Darüber hinaus wird es für alle interessierten Gäste wieder ein Preisschießen geben, auch der Schießwettbewerb der Königinnen wird wieder ausgerichtet.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Ein weiterer Programmpunkt des Bataillonsabends des Heimatschutzvereins Scherfede ist die Ehrung langjähriger Mitglieder. Schützenbrüder, die seit 25 Jahren Mitglied des Heimatschutzvereins Scherfede sind, werden während des Bataillonsabends für ihre Treue geehrt.

Für Essen und Getränke ist ebenfalls bestens gesorgt, »so dass einem frohen Fest zum Auftakt es diesjährigen Schützenfestes nicht im Wege steht«, gibt der Verein in einer Pressemitteilung weiter bekannt. Musikalisch wird der Abend gestaltet vom Musikverein Scherfede.