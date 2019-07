Gut gelaunt im Sauerland: Erst am kommenden Donnerstag ist das 40. Scherfeder Sommerzeltlager beendet. In den kommenden Tagen steht noch viel Programm an.

»40 Jahre und kein bisschen leise!« lautet dann auch das Motto. Das Zeltlager in Rösenbeck bei Brilon bietet erneut einen bunten Mix aus Spielen, Erlebnissen, Gemeinsamkeiten und Aktivität für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren. Sie kommen diesmal aus Scherfede, Ossendorf, Rimbeck, Bonenburg, Peckelsheim und natürlich Scherfede.

Entstanden aus einer Messdienerfahrt der Kirchengemeinde ist es mittlerweile eine feste Tour in den Sommerferien, an der Kinder aller Konfessionen teilnehmen können. Organisiert wird es vom »Zeltlagerteam«, einer bunt gemischte Gruppe aus erfahrenen »Zeltlagerhasen« und ganz jungen Betreuern im Alter von 16 bis 54 Jahren.

Laptop oder Handy bleiben zu Hause

Seit 17 Jahren ist der Warburger Polizeichef und Scherfeder Bezirksverwaltungsstellenleiter Johannes Thonemann Cheforganisator. 13 Jahre war er zuvor schon als Betreuer mit dabei, so dass er nun 30 Jahre Lager-Erfahrung hat. Daher blickt er mit einem gewissen Stolz auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. »Dreiviertel der heutigen Betreuer sind irgendwann auch schon mal als Kind mitgefahren«, berichtet er. Die Geschichte setzt sich also fort.

Die Mädchen und Jungen im Zeltlager sind mit Feuereifer dabei, wenn es darum geht, eine Dorfrallye zu bestehen, eine Nachtwanderung zu planen oder den Lagerpokal auszuspielen. »Keiner durfte einen Laptop oder ein Handy mitnehmen, das war Bedingung und klappt wunderbar«, berichtet Thonemann. Besuche von Eltern seien in der Zeit übrigens auch nicht erwünscht. Für dringende Telefonate liegt ein Lager-Handy bereit.

Sponsoren ermöglichen günstigen Preis

Natürlich sind zehn Tage ohne die Eltern eine lange Zeit – und gelegentlich kommt Heimweh auf. »Manchmal wird es so schlimm, dass wir Kinder abholen lassen müssen. Aber normalerweise ist Heimweh kein Thema«, berichtet Johannes Thonemann, der das Lager mit seinem Team generalstabsmäßig durchgeplant hat. »Das Leiterteam trifft sich ab Januar/Februar eines jeden Jahres in regelmäßigen Abständen, um das neue Zeltlager zu organisieren«, beschreibt er.

Johannes Thonemann sieht das Scherfeder Zeltlager als ein Angebot an, an dem alle Kinder teilnehmen können. »190 Euro für zehn Tage ist extrem günstig und kann auch nur durch die Hilfe zahlreicher Sponsoren realisiert werden«, berichtet er. In Scherfede sei das Zeltlager schon so ins Ortsleben integriert, dass viele Hilfsangebote von alleine kämen.

Bergfest, Ausflüge, Gottesdienst

Bis Donnerstag, 25 Juli, sind die Kinder noch in Rösenbeck – und haben noch einiges an Programm vor sich. Freitag ist beispielsweise Bergfest, ein Tagesausflug nach Fort Fun steht auch noch an. Am Mittwoch kommt Pastor Johannes Insel vorbei und feiert mit den Kindern Gottesdienst.

Für Johannes Thonemann steht schon fest: Auch 2020 wird es wieder ein Zeltlager geben – dann das 41. Und der Ort ist auch klar: Rösenbeck im Sauerland.