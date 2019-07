Vor 75 Jahren gehörte der in Warburg aufgewachsene Josef Wirmer zu den Widerstandskämpfern, die einen Attentatsversuch auf Adolf Hitler verübten. Bei der Gedenkveranstaltung haben Frank Scholle (Leiter des Gymnasiums Marianum), Bürgermeister Michael Stickeln sowie Vera und Anton Wirmer (von links) Kränze an der Gedächtnisleuchte am Brüderkirchhof niedergelegt. Foto: Astrid E. Hoffmann