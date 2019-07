Warburg (WB/aho). Bei sommerlichen Temperaturen hat sich das Dösseler Königspaar Markus Güthoff und Christina Pischke den zahlreichen Zuschauern präsentiert. Das Königshaus in der Finkenstraße ist auch das Zuhause von Josef und Walburga Güthoff, den Eltern der Regenten. Diese führten vor 25 Jahren die Schützen im Bördedorf an.

Aufgrund dieses Jubiläums hatte sich Markus Güthoff beim Königsschießen entschlossen, in die Scheibenmitte zu zielen. Der Junggeselle fand in seiner Schwester Christina eine Königin.

Foto: Astrid E. Hoffmann

Den Hofstaat bilden als Königsoffiziere Harald Bünz mit Ehefrau Manuela, das Paar blickt auf mehrere Einsätze im Hofstaat zurück, und Thorsten Fuest mit Ehefrau Daniela, sie waren bereits zweimal, 2008 und 2015, als Majestäten im Einsatz. Dazu kommen Großcousin Hans-Jürgen Güthoff und Ulrike. Das Ehepaar regierte 2006. Das Königspaar von 2004, Markus und Verena Sommer, macht den Hofstaat komplett.

Musikalisch begleitet wurde der Festzug durch die festlich geschmückten Dorfstraßen vom Spielmannszug Großeneder und dem Musikverein Dössel.

König Markus Güthoff ist ein Vereinsmensch und Musiker. Er spielt im Musikverein das Tenorhorn, jetzt spielten ihm seine Vereinskollegen den »Königsmarsch«. Beruflich ist der 40-Jährige als Baumaschinenführer bei der Firma Heinrich Nolte Tiefbau in Warburg tätig. Seine drei Jahre jüngere Schwester und Königin Christina Pischke ist in Warburg verheiratet. Die junge Mutter arbeitet als Ingenieurin bei der Firma Gebr. Schönhoff Bau in Gehrden. »Es ist schon eine große Freude für uns, dass unsere Kinder zu unserem Jubiläum regieren«, sagte Jubelkönigin Walburga Güthoff.

Nach der Parade an der Bushaltestelle ehrten Vorsitzender Arnold Beine und Oberst Berthold Stiewe die Jubelpaare.

Die Jubelköniginnen und -könige (von links) Walburga und Josef Güthoff (25), Roswitha und Josef Fuest (40) und Christa Genau (50) wurden vom Vorsitzenden Arnold Beine geehrt. Foto: Astrid E. Hoffmann

Vor 45 Jahren hatte Josef Güthoff mit Maria Assauer das Zepter in der Hand. 1994 holte sich Josef Güthoff noch einmal die Königswürde und nahm sich Ehefrau Walburga zur Königin. Josef und Roswitha Fuest regierten vor 40 Jahren, ihr Sohn Thorsten ist aktuell mit im Hofstaat dabei. Vor 50 Jahren hatten der damalige Oberst Reinhold Genau (bereits verstorben) und seine Ehefrau Christa die Schützen angeführt.

Zu Ehren ihrer Oma Christa war Enkelin Desiree Sarrazin aus Köln angereist. Sie ist dort im 2. Damenzug der Schützenherzen Niederaussen. Gemeinsam mit den Schützinnen Maike Litz, Julia Klein, Svenja Lieth und Julia Windhausen marschierten sie als Kölner Abordnung im Zug mit.