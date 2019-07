Der 53-jährige Christdemokrat hat in den kommenden Tagen weitere Touren geplant, um unterwegs mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und so zu erfahren, was die Menschen in seinem Wahlkreis bewegt.

Für Christian Haase, selbst passionierter Wanderer, ist das Laufen eine gute Möglichkeit, sich mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit auf die Fragen der Mitwanderer einzulassen.

Er hofft auf Impulse aus der Teilnehmerschaft, will sich unterwegs allen Fragen stellen, sie direkt beantworten oder die Antworten später über sein Büro in Berlin nachliefern lassen.

Eine Etappe fällt aus

Insgesamt waren vier Etappen geplant. Aber wie das bei Spitzenpolitikern so ist: Die Tour am Mittwoch muss ausfallen. Da ist eine Sondersitzung des Bundestages anberaumt, an der auch Christian Haase teilnehmen muss. Annegret Kramp-Karrenbauer soll dort zur neuen Verteidigungsministerin gewählt werden.

Auf dem Programm steht am Dienstag, 23. Juli, eine Tour von Borlinghausen nach Neuenheerse. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Tennisclub Egge in Borlinghausen. Die letzte Etappe steht dann am Donnerstag, 25. Juli, an – dann allerdings auf zwei Rädern. Mit einer Radtour von Nieheim nach Steinheim über Himmighausen und Belle will Christian Haase die Sommertour beschließen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Richterhaus in Nieheim.

Mitwandern oder mitradeln kann jeder, der möchte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber möglich (www.haasechristian.de).