Dem Regen trotzend haben sich 13 Königspaare des Bezirksverbandes Warburg mit dem Bezirksvorstand an der »alten Eiche« in Natingen zu einem Gruppenfoto aufgestellt. Foto: August Wilhelms

Von August Wilhelms

Im feierlichen Rahmen des Bezirkskönigsschießens in Natingen erhielt er aus den Händen des Diözesanbundesmeisters Eberhard Banneyer diese hohe Auszeichnung für sein großartiges und langjähriges Engagement für den Bezirksverband Warburg und seinen Heimatort Helmern.

Stolz hält Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln die Urkunde zur Verleihung des St.-Sebastianus-Ehrenkreuzes in den Händen. Mit auf dem Foto seine Ehefrau Sandra Gockeln und der Bezirksgeschäftsführer Herbert Müller. Foto: August Wilhelms Stolz hält Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln die Urkunde zur Verleihung des St.-Sebastianus-Ehrenkreuzes in den Händen. Mit auf dem Foto seine Ehefrau Sandra Gockeln und der Bezirksgeschäftsführer Herbert Müller. Foto: August Wilhelms

Im Alter von 18 Jahren trat Matthias Gockeln 1989 der St.-Kilian-Schützenbruderschaft Helmern bei. Bereits nach drei Jahren wurde er zum Schriftführer in den Vorstand der Schützenbruderschaft gewählt. Nach 13 Jahren engagierter Arbeit in dieser Funktion wurde er 2005 neuer Brudermeister in Helmern. Dieses Amt übte er bis 2015 mit großem Einsatz aus, heißt es in der vom Bezirksvorstand um Geschäftsführer Herbert Müller gefertigten Antragstellung zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz.

2004 war Matthias Gockeln zudem König der St.-Kilian-Schützen.

In all den Jahren habe sich Matthias Gockeln »mit vollem Ehrgeiz für das Schützenwesen, die Bruderschaft und den Heimatort Helmern eingesetzt und Dinge in Bewegung gesetzt«, hieß es in der Laudatio weiter.

Im Heimatdorf Helmern viele Dinge in Bewegung gesetzt

Unter seiner Führung wurde 2005 die historische Fahne der Schützenbruderschaft Helmern restauriert und eine weitere neue Fahne angeschafft. 2008 veranstaltete er in Zusammenarbeit mit dem Künstler Raphael Strauch und den Dorfbewohnern eine Kunstausstellung. Weitere Veranstaltungen folgten in den nächsten Jahren unter dem Motto »Kunst im Dorf«.

Auch die Übernahme der Schützenhalle von der Stadt Willebadessen und die Gründung des Hallenbetreibervereins im Jahr 2009 fanden in seiner Zeit als Brudermeister statt.

Schon als Schützenvorstand in Helmern habe Matthias Gockeln Interesse an den Aktivitäten des Bezirksverbandes gezeigt und Impulse für die Wochenendseminare in Hardehausen geliefert.

2008 wurde er mit dem Silbernen Verdienstkreuz ausgezeichnet und im Jahr darauf zum stellvertretenden Bezirksbundesmeister gewählt. 2013 folgte die Auszeichnung mit dem Hohen Bruderschaftsorden des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften.

Seit Herbst 2014 Bezirksbundesmeister

Im Herbst 2014 wählten ihn die Bruderschaften zu ihrem neuen Bezirksbundesmeister. Damit hat die kleine Bruderschaft St. Kilian Helmern nach Baron von Landsberg-Velen erneut die Spitze des Bezirksverbandes besetzt.

Seine Aufgabe als Bezirkschef füllt Matthias Gockeln in vorbildhafter Weise und mit ansteckender Begeisterung aus. Dabei legt der Leiter der Verbund-Volksbank-Filiale Bad Driburg großen Wert auf die Kraft des Glaubens und eine Stärkung der dörflichen Strukturen.