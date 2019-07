Der neue Postzustellstützpunkt an der Industriestraße in Warburg ist offiziell eingeweiht worden. Zu den Gästen sprachen Sarah Lotze (Stützpunktleiterin, vorne, 6. von links), Dirk Merz (Post-Niederlassungsleiter Kassel, 5. von rechts), Birger Kriwet (Vorstand Vereinigte Volksbank eG, 8. von rechts) und Heinz-Josef Bodemann (stellvertretender Bürgermeister Stadt Warburg, 2. von rechts) . Foto: Daniel Lüns

Von Daniel Lüns

Warburg (WB). Der neue Zustellstützpunkt der Post an der Industriestraße in Warburg ist offiziell eingeweiht worden. Das moderne Gebäude ist nicht nur für eine rein elektrisch betriebene Fahrzeugflotte ausgelegt. Es ist auch das Dritte in der Region, bei dem die Post ein Mieter der Volksbank ist.