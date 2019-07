Bitumenemulsion ist bei Arbeiten in ein Blumenbeet am Ortseingang von Warburg-Germete geraten. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). Der Warburg-Germeter Bezirksausschuss ist unzufrieden mit Ausbesserungsarbeiten an der Kreisstraße 1 am Ortseingang. Dort hatte der Kreisbauhof in den vergangenen Tagen mit Bitumenemulsion und Edelsplitt die Fahrbahn ausgebessert – ein gängiges und günstiges Verfahren, um die Lebensdauer von Straßen zu erhöhen. Sobald der Split festgefahren ist, werden die überflüssigen Steine wieder abgefegt.