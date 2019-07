Warburg (WB/vsm). Zum Frühschoppen des Warburg-Rimbecker Schützenvereins begrüßte der Vorsitzende Werner Hoppe am Montag neben den Mitgliedern des Vereins viele Gäste aus Politik und Wirtschaft, sowie Abordnungen befreundeter Schützenvereine.

Zudem ist es eine Tradition in Rimbeck, an diesem Morgen Mitglieder für ihre langjährige Treue auszuzeichnen. So erhielten Dean Artus, Michael Artus, Klaus Bräuer, Matthias Hoppe, Hubertus König, Rainer Löseke und Martin Wagemann eine Auszeichnung für ihre 25-jährige Mitgliedschaft.

Verdienstorden für Vorstandsarbeit

Vor 40 Jahren wurden Raimund Feischen, Eckhard Fieseler, Josef Gockeln, Wilfried Grautstück, Hartmut Hoppe, Friedrich Hoppe, Norbert Müller, Heribert Otto, Heinz Piepenbrink und Werner Wagemann Schützen. 50 Jahre ist es her, dass Günter Kruse, Hermann Rieland und Berthold Wegner Schützenmützen erhielten.

Vor 60 Jahren wurden Heinz Laudage, Franz-Josef Prott und Heinrich Schmidt im Schützenverein aufgenommen. Bereits am Freitag hatte der Vorstand Heinz Krüger im Haus Phoebe geehrt. Er wurde für stolze 70 Jahre treue Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Einen Verdienstorden für Vorstandsarbeit erhielten Hallenwart und Fahnenoffizier Roland Bräuer, Schriftführer Wolfgang Meyer und Kompanieführer Andreas Düring.

Jubelpaare werden ausgezeichnet

Während sich die Rimbecker am Wochenende über angenehme Temperaturen freuen konnten, waren Johannes und Ellen Prott und ihr Hofstaat im Jahr 1994 der Hitze ausgesetzt.

»Wir Schützen haben ganz schön geschwitzt in unseren schwarzen Anzügen«, erinnerte sich Schriftführer Wolfgang Meyer. Nun wurde das Ehepaar als Jubelkönigspaar geehrt, das vor 25 Jahren regiert hatte.

Vor 40 Jahren waren Gerda Fleckner und der bereits verstorbene Peter Fleckner die Majestäten im Diemeldorf. Der 50-jährige Jubelkönig ist der Ehrenvorsitzende Günter König. Er regierte im Jahr 1969 mit seiner Ehefrau Roswitha König, die inzwischen verstorben ist.