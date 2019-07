Das Heizwerk am Schulzentrum in Warburg erhält eine neue Regelungstechnik.­ Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). Ein externes Planungsbüro soll ein neues Klimaschutzkonzept für die größeren städtischen Gebäude in Warburg erstellen. Das hat der Warburger Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mehrheitlich entschieden. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Hubertus Kuhaupt hatte ein solches Konzept in einem Antrag für seine Partei gefordert.

Mit dem neuen Konzept für die Gebäude hofft die Stadt, mindestens 15 bis 20 Prozent des Energiebedarfs einsparen zu können. Das Konzept, für das ein externes Büro den Zuschlag erhalten soll, soll dann die Grundlage für zukünftige politische Entscheidungen und Investitionen in die Häuser sein. Die CDU verspricht sich zudem von dem Papier eine bessere finanzielle Planbarkeit bei energetischen Sanierungen.

Für einen Teil der städtischen Gebäude ist ein solches Konzept bereits aufgestellt worden. Dies hing mit der Nutzung des Heizwerks am Schulzentrum und der damit verbundenen Fernwärmeversorgung unter anderem für Stadthalle und Hallenbad zusammen.

Verbrauchsdaten in Echtzeit erfassen

Das Marsberger Büro »Hüwel Consulting« hatte es erstellt und darin vorgeschlagen, für alle von dem Gebäude an der Ecke Hüffertstraße/Stiepenweg versorgen Gebäude eine neue Mess- und Regeltechnik zu installieren. Verbrauchsdaten und Wärmeströme könnten so in Echtzeit erfasst und punktgenau gesteuert werden.

Ein Konzept mit solch detaillierten Vorschlägen auch für andere größere städtische Gebäude (Schulen, Kindergärten, Turnhallen, Feuerwehrgerätehäuser, Verwaltungsgebäude) soll nun auf das bestehende »Hüwel«-Konzept aufgesattelt werden.

Politikern fordern Klimaschutzmanager

Im Rat entbrannte vor diesem Hintergrund eine Debatte. Ob das bereits vorhandene Konzept nicht schon genug Anhaltspunkte auch für andere Gebäude biete, gab zumindest Karl-Heinz Hellmuth (SPD) zu bedenken. Für Doris Hauck (Grüne) ging der Vorschlag nicht weit genug. Sie forderte, endlich innerhalb der Verwaltung die Stelle eines Klimaschutzmanagers (»Kümmerers«) zu schaffen.

»Wenn wir das Geld für das externe Büro betrachten, dann sind wir schon in der Größenordnung einer halben Personalstelle. Über Kurz oder Lang benötigen wir einen solchen Verwaltungsmitarbeiter ohnehin.« Auch Rudi Ryll (FDP) machte deutlich, dass es in der Verwaltung eines Klimaschutz- oder auch Gebäudemanagers bedarf, der überprüft, ob die Vorgaben zum Energiesparen auch eingehalten werden.

»Der Handlungsdruck ist da.«

Dass es in absehbarer Zeit eine solche Stelle in der Verwaltung geben muss und werde, stellte auch die CDU nicht in Frage. »Der Handlungsdruck ist da. Aber wir müssen für einen solchen Klimaschutzmanager erst einmal das Fundament schaffen«, sagte Bürgermeister Michael Stickeln und verteidigte den später beschlossenen Auftrag für ein weiteres Klimaschutzgutachten.

Und er machte unmissverständlich deutlich: Das Gehaltsspektrum des öffentlichen Dienstes reiche nicht aus, um einen Experten zu verpflichten, der ähnliche Kenntnisse wie die Fachleute eines Büros wie »Hüwel« aus Marsberg habe.