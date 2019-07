Das Königspaar Christian Lotze und Dr. Claudia Floren steht im Mittelpunkt des Calenberger Schützenfestes. Erstmals wird am Festmontag der Schützenkönig für das kommende Jahr ermittelt.

Warburg (WB). Im Mittelpunkt des Warburg-Calenberger Schützenfestes steht das Königspaar Christian Lotze und Dr. Claudia Floren. Die Calenberger Schützen feiern an diesem Wochenende (27. bis 29. Juli) ihr Fest des Jahres.

König Christian Lotze und seine Königin Dr. Claudia Floren haben sechs Paare in ihren Hofstaat berufen: Robert und Sonja Wahle, Marcel Sachs und Dr. Silvia Hennecke, Nicolas und Daniela Lotze, Thomas Thöne und Nicole Janz, Henrik Egeler und Dr. Anne Lüther-Nusime sowie Manuel Gerland und Julia Ruberg.

Die Schützen stimmen sich am Donnerstag, 25. Juli, mit einem Kompanieabend auf das Fest ein. Beginn ist um 19.30 Uhr mit einem Wertungsschießen der Calenberger Schützen in der Holsterbachhalle. Das Schießen wird lediglich um 20 Uhr unterbrochen, um für den großen Festumzug am Sonntag zu exerzieren.

»Hier wird dann auch den Jungschützen der letzte Schliff gegeben«, kündigt Schriftführer Stefan Rose an. Anschließend wird das Schießen auf dem neuen Schießstand mit einem Lasergewehr fortgesetzt. Danach wird zum gemütlichen Teil des Kompanieabends übergegangen. Zusätzlich wird ein Wertungsschießen für die Altersabteilung durchgeführt.

Samstag, 27. Juli

Die drei Festtage werden am Samstag, 27. Juli, um 17.30 Uhr mit der traditionellen Schützenmesse eingeleitet. Danach findet die Kranzniederlegung am Mahnmal bei der Kirche statt. Um 20 Uhr beginnt der Festball in der Holsterbachhalle.

Sonntag, 28. Juli

Am Sonntag, 28. Juli, treten alle Calenberger Schützen sowie Gastvereine und Musikkapellen (Oberwälder Musikanten aus Körbecke und Spielmannszug Großeneder) um 14 Uhr am Feuerwehrhaus zum großen Festumzug an.

Hierbei wird auch das 25-jährige Jubelpaar Aloys und Marlen Ehlen sowie das 40-jährige Jubelpaar Günter und Hannelore Floren geehrt. Den Abschluss des Festzugs bildet die traditionelle Parade. Auch das Kinderkönigspaar Arne Mantel und Lillian Luca wird dann am Festumzug teilnehmen.

Das Konzert der Musikvereine schließt sich in der Holsterbachhalle an. Um 19.30 Uhr wird, unterstützt durch den Musikverein Daseburg, die traditionelle Königspolonaise bei der Holsterbachhalle durchgeführt. Anschließend kann in der Halle getanzt und gefeiert werden.

Montag, 29. Juli

Der Schützenfestmontag, 29. Juli, beginnt für die Calenberger Schützen um 9.30 Uhr mit dem Antreten zum Frühschoppen, zu dem auch zahlreiche Gäste erwartet werden. Erstmalig wird in diesem Rahmen auch der Schützenkönig für das Jahr 2020 ermittelt. Ebenso werden langjährige Mitglieder geehrt.

Um 14 Uhr startet der Umzug der Frauen an der Holsterbachhalle, bei dem die Königin sowie ihre Hofstaatdamen abgeholt werden. Weitere Stationen sind geplant. Anschließend geht es zum Feiern in die Halle. Am Abend ist dann wieder Tanz bis in den frühen Morgen angesagt.

An allen drei Tagen begleiten die Oberwälder Musikanten aus Körbecke die Festlichkeiten, verstärkt beim Festumzug durch den Spielmannszug Großeneder. An den Festabenden sorgt die »No-Limit«-Band für gute Stimmung.

Der Schützenverein Calenberg, das amtierende Königspaar Christian Lotze und Dr. Claudia Floren und sein Hofstaat freuen sich auf zahlreiche Gäste und ein schönes Fest.