Der Denkmalpflegeausschuss befasst sich am 20. August erneut mit dem Thema Pennig-Haus. Foto: Ralf Benner

Warburg (WB/vah). Der Warburger Rat hat in seiner letzten Sitzung vor der politischen Sommerpause eine endgültige Entscheidung über den Abriss des Pennig-Hauses an der Marktstraße vertagt. Nun soll der Rat am Dienstag, 3. September, die Angelegenheit »final beschließen«, wie CDU-Fraktionschef Willi Vonde seinerzeit mitteilte.