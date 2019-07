Diemelstadt-Wrexen (WB). Die Stadtverwaltung in Rhoden bittet die Bevölkerung um Hilfe. Unbekannte haben im Zeitraum vom 8. bis 14. Juli illegal eine große Menge Autoreifen in einem Waldstück zwischen Rhoden und Wrexen (in der Nähe der Autobahnraststätte »Biggenkopf«) entsorgt.