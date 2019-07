»Fachleute arbeiten an schneller Lösung.«

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat daraufhin Warnbarken aufgestellt und die Geschwindigkeit reduziert. Die Schadstelle soll zeitnah ausgebessert werden.

Deutlich mehr Probleme hat die Hitze aber im Norden des Kreises verursacht. Dort ist es zu einer Sperrung der Landesstraße 890 zwischen Bosseborn und Ottbergen gekommen. Auch dort plant Straßen NRW eine schnelle Sanierung des aufgeweichten Asphalts.

Welches Verfahren dabei angewendet wird, ist laut Behördensprecher Andreas Hüser noch nicht entschieden. »Unsere Fachleute arbeiten mit Hochdruck an einer schnellen Lösung«, sagt Hüser am Donnerstagnachmittag dieser Zeitung. Zu den Details könne er noch nichts sagen.

Hitze weicht Asphalt zu stark auf

Die Strecke war am späten Mittwochabend gesperrt worden, weil der Asphalt durch die Hitze zu stark aufgeweicht war. Die Polizei hatte bereits am Nachmittag eine Streifenwagenbesatzung in Bosseborn postiert, die die Autofahrer auf die Gefahren hinwies.

Die ansonsten eher wenig befahrene Strecke diente in den vergangenen beiden Wochen als Umleitung für die gesperrte Bundesstraße 64 in Godelheim. Dadurch sei sie stärker als normal belastet gewesen, erläuterte Hüser.

Am Mittwochabend begutachteten Mitarbeiter des Landesbetriebs die Schäden. Zunächst war ein Tempolimit von zehn Stundenkilometern im Gespräch (wir berichteten am Donnerstag).

Entscheidung für eine Vollsperrung

Dann fiel jedoch die Entscheidung für eine Vollsperrung, da der Asphalt durch eine weitere Belastung noch stärker in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Die Umleitung von Höxter in Richtung Brakel wurde in diesem Zusammenhang wie in der Gegenrichtung auch über Amelunxen ausgeschildert.

Dann kam am Nachmittag eine gute Nachricht aus Paderborn: Die Sanierung der Bundesstraße 64 zwischen Godelheim und der Abfahrt nach Amelunxen konnte drei Tage eher als geplant abgeschlossen werden.

Allerdings wird in der Godelheimer Ortsdurchfahrt wegen der anstehenden Sanierung der Kreuzung B 64/B 83 der Verkehr nur einspurig möglich sein. Autofahrer müssen sich an einer Ampel auf Wartezeiten einstellen.