Von Daniel Lüns

Warburg (WB). Der Quast bei Diemelstadt-Rhoden ist zurzeit das Tor in eine andere Welt. 5000 Menschen aus 30 Nationen leben dort noch bis Sonntag in einer fiktiven, mittelalterlichen Welt zusammen. Burgen bauen, Schlachten schlagen, handeln, feiern: Willkommen auf dem Drachenfest.

Live-Rollenspieler schlümpfen in ihre Rollen

Drachenfest auf dem Quast in Diemelstadt Fotostrecke

Foto: Daniel Lüns

Seit Dienstag bevölkern Landsknechte, Orks, Piraten oder Ritter das riesige Areal der ehemaligen Raketenstellung. Hinter den aufwendigen Masken und oft auch selbst gemachten, prächtigen Kostümen stecken Fans des sogenannten Live Action Role Playing (LARP). Die Live-Rollenspieler schlüpfen während des Drachenfestes auch physisch in ihre Rollen. Sie stellen ihre Charaktere selbst dar.

Damit das klappt, ist die Veranstaltung nicht-öffentlich. Und möglichst authentisch. Im Herzen der Fantasiewelt gibt es eine eigene Stadt: Aldradach. Dort gibt es etwa ein Rathaus, ein Gericht, Schmieden und eine Post – die Nachrichten übrigens auch vorsingt, falls gewünscht. Ritter leben in einem Schloss, die Wege werden nachts von hunderten Petroleum-Lampen erhellt.

Mehr als 100 Spielleiter sind im Einsatz

Mehr als 100 Spielleiter kümmern sich darum, dass alles reibungslos abläuft. Mary Scheil vom Organisationsteam hat die Veranstaltungsleitung der Stadt Aldradach inne. »Alleine für die Stadt haben wir fünf Leiter«, erklärt sie. Auch in den 14 Lagern, in denen die Menschen leben, auf dem Schlachtfeld oder in den Tavernen kontrollieren die Leiter die Einhaltung der Regeln.

Denn in erster Linie geht es schließlich darum, dass das Rollenspiel funktioniert. Auf dem Drachenfest wird zum Beispiel mit Kupfer, Silber oder Gold bezahlt. »Je nachdem, wo man gerade ist.« Bei den Tavernen aber wird ein Auge zugedrückt: Dort sind auch Euro gerne gesehen.

Aufbau begann vor zwei Wochen

Als mitten in der fiktiven Stadt plötzlich ein Auto an Scheil vorbeifährt, hält sie inne. »Das ist nicht erlaubt. Den muss ich ermahnen«, erklärt sie. Denn ein Automobil hat in einer mittelalterlichen Welt nun wirklich nichts zu suchen. Für die Teilnehmer des Drachenfestes war am Fuße des Quasts auch extra ein großer Parkplatz angelegt worden.

Dies war eines von vielen Dingen, die das Team im Voraus meistern musste. »Vor etwa zwei Wochen haben wir damit begonnen, alles aufzubauen«, sagt Scheil. Etwa 120 Mitarbeiter waren alleine für den Aufbau der Infrastruktur im Einsatz. Neben den Hauptgebäuden zählte auch eine 800 Meter lange Trinkwasserleitung dazu. Pro Lager packten 30 Mitarbeiter beim Aufbau mit an.

Drachenfest 2020 wieder auf dem Quast

Bereits seit 2006 wird das Drachenfest auf dem Quast gefeiert. Die Veranstaltung zählt zu den größten ihrer Art in Europa. Neben den Gästen nehmen auch Veranstalter und Verkäufer weite Wege auf sich. Sogar aus den USA und Kanada reisen sie an, um Waren feilzubieten. Aber auch aus dem Warburger Land reisen viele Teilnehmer an.

Und fest steht: die LARPer kommen wieder. Auch 2020 wird das Drachenfest auf dem Quast gefeiert. Von Dienstag, 28. Juli, bis Sonntag, 2. August, werden dann wieder tausende Live-Rollenspieler vor die Tore der Hansestadt kommen. Der Vorverkauf der ersten Frühbucher-Tickets ist sogar schon beendet – mehr als 1000 Karten sind weg. Scheil: »Die waren in wenigen Tagen verkauft.«

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.drachenfest-larp.info .