Warburg (WB). Pfarrer Wilhelm Wittkop feiert am Sonntag, 28. Juli, in seiner Heimatgemeinde St. Elisabeth in Warburg-Rimbeck sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Das Festhochamt beginnt um 10 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche.

Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, Pfarrer Wittkop zu gratulieren. Im kleineren Kreis setzen sich die Feierlichkeiten dann mit Mittagessen und Kaffeetrinken im Pfarrheim fort.

Die Frauen der Caritas und der KFD wollen dem beliebten Geistlichen dort einen schönen Rahmen für die Begegnung mit Familie, Freunden und Weggefährten bereiten.

Kirchenbesucher singen ein Ständchen

Schon am vergangenen Dienstag, seinem eigentlichen Weihetag vor 60 Jahren, der gleichzeitig Gedenktag des Diözesanpatrons des Hl. Liborius ist, feierte der fast 89-jährige Wilhelm Wittkop gemeinsam mit Pfarrer Johannes Insel in Kreuz Erhöhung Bonenburg eine Hl. Messe.

Besonders war, dass auch Johannes Insel diesen Tag in großer Dankbarkeit begehen konnte, denn er wurde 65 Jahre alt. Die Kirchenbesucher sangen beiden Jubilaren spontan ein Ständchen.

Bewegte Lebens- und Priesterjahre

Pfarrer Wilhelm Wittkop blickt auf bewegte Lebens- und Priesterjahre zurück: Am 3. Januar 1930 wurde er als viertes von acht Kindern in eine Bauernfamilie hineingeboren. Bereits in jungen Jahren reift der Wunsch, Priester zu werden.

1954 absolvierte er das Abitur am Bad Driburger Clementinum, ging dann ins Leokonvikt nach Paderborn und studierte an der Fakultät des Erzbistums und in München Theologie und Philosophie. Am 23. Juli 1959 empfing er zusammen mit 36 weiteren Männern im Paderborner Dom die Priesterweihe.

Seit dem Jahr 2000 im Ruhestand

Seine erste seelsorgerische Tätigkeit als Vikar war in der St.-Christopherus-Gemeinde Ostinghausen im Kreis Soest, dann folgte der Wechsel ins Sauerland nach Arnsberg in die Propstei St. Laurentius. 1973 ernannte ihn Erzbischof Jaeger zum Pfarrer von St. Andreas Velmede (Bestwig), wo er viele Jahre wirkte.

Seit Juli 2000 verbringt er seinen Ruhestand in seinem Geburtsort Rimbeck. Dort feierte Pfarrer Wittkop als Subsidiar die Gottesdienste in den sieben Gemeinden des Pastoralverbunds Egge-Börde-Diemeltal und im späteren Pastoralverbund Warburg. Heute lebt er im Altenheim »Haus Phöbe« in Rimbeck.