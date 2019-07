Willkommen in Warburg: Das prächtige Bahnhofsgebäude und ein Werbebanner heißen die Fahrgäste der Hansestadt willkommen. Nun kann die Toilette im Bahnhofsgebäude wieder benutzt werden. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/ben/vah). Die Toiletten am Warburger Bahnhof sind wieder geöffnet. Vor einigen Wochen waren sie von der Inhaberin aus Kostengründen geschlossen worden. Charlotte Gormsen hatte begründet, dass es trotz eines städtischen Zuschusses von 3600 Euro jährlich und einer Benutzungsgebühr von einem Euro pro Toilettengang einfach zu teuer sei, die Toiletten als öffentliches WC zu betreiben.

Kopfschütteln bei Reisenden und Gästen

Vandalismus, Reinigungskosten und die Anschaffung von Verbrauchsmaterialien würden den Betrieb der Toilette so teuer machen, dass sich der Betrieb nicht lohne, begründete die Warburger Kieferorthopädin. Sie ließ die an den Türen angebrachten Münzschlitze zukleben. Damit war der Eingang versperrt.

Das Vorgehen der Bahnhofs-Besitzerin löste bei vielen Bahnreisenden und Gästen sowie in der Warburger Stadtverwaltung Kopfschütteln aus. Bei der Umgestaltung des Bahnhofes sei mit der Eigentümerin vereinbart worden, öffentliche Toiletten einzuplanen. Die Stadt habe ihre Unterstützung zu einem angemessenen Preis zugesagt.

Beide Seiten wollen aufeinander zugehen

Nun habe es ein Gespräch gegeben und beide Seiten wollen aufeinander zugehen, berichtete Bürgermeister Michael Stickeln. Ob das das Ende der Geschichte ist und die Toiletten weiter geöffnet bleiben, weiß er aber auch nicht. Immerhin habe Charlotte Gormsen einen Bürgerantrag gestellt, damit die Stadt die Zuzahlungen auf jährlich 6000 Euro erhöhe. »Dieser Antrag ist noch nicht zurückgenommen worden!«

Michael Stickeln ist allerdings der Meinung, dass sich die Bahn in dieser Angelegenheit deutlich mehr engagieren müsse. Die sei aber gesetzlich nicht verpflichtet, am Bahnhof ein eigenes WC vorzuhalten und habe auf die Kundentoiletten in den Zügen verwiesen. »In der deutlichen Mehrzahl sind es aber doch Kunden der Deutschen Bahn, die die Toilette nutzen. Da macht es sich der Konzern zu einfach. Den müssen wir auch mit ins Boot nehmen«, sagte Stickeln.