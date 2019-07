Viel Glück hatten Straßenwärter am Dienstag kurz vor Breuna. Ein Vorwarnanhänger bremste den Aufprall eines Lastwagens. Ein solches Gefährt hätte die Warburger Feuerwehr für Einsätze auf der A44 auch gerne – das ist in NRW aber nicht erlaubt. Foto: Feuerwehr Warburg

Von Jürgen Vahle

Und diese Sorge ist offenbar nicht unbegründet – wie ein Vorfall aus der vergangenen Woche deutlich macht. Am Dienstag hat es kurz vor der Abfahrt Breuna wieder einen heftigen Unfall gegeben. Ein Lastwagen hat ein Fahrzeug der Straßenmeisterei erfasst und in den Graben geschleudert. Verletzt wurde niemand, nur der spanische Lkw-Fahrer hat einen Schock erlitten. Der 58-Jährige hatte einen so genannten »Mobilen Vorwarnposten« der Straßenwärter übersehen und den Anhänger gerammt. Die Straßenwärter selbst, die die Schäden eines anderen Unfalls beseitigten, blieben unverletzt – auch, weil der Anhänger die erste Wucht des Aufpralls abgefangen hat.

Rammschutz gibt es derzeit nicht

Rücken die Warburger Feuerwehrleute und der Rettungsdienst zu einem Unfall aus, gibt es diesen Rammschutz derzeit nicht. Genau das bemängeln Feuerwehrchef Jürgen Rabbe und seine 300 Personen starke Einheit. Dabei liegt es diesmal gar nicht am Geld. »Ein solcher Anhänger kostet zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Das würden wir schon finanziert bekommen«, berichtet Rabbe. Aber eine behördliche Landesverordnung macht der Warburger Wehr einen Strich durch die Rechnung.

26 Kilometer langes Teilstück der A44

Anders als in Bundesländern wie Bayern darf die Feuerwehr in NRW im Grunde nicht für die Regelung des Verkehrs herangezogen werden. Das müssen die Polizei oder die Straßenmeistereien übernehmen. Doch gerade auf dem von der Warburger Wehr betreuten 26 Kilometer langen Teilstück der A44, das in drei Abschnitte untergliedert wird, ist das kompliziert: Die A44 verläuft hier durch zwei Bundesländer (NRW, Hessen), drei Regierungsbezirke (Kassel, Detmold, Arnsberg) und fünf Kreise (Höxter, Waldeck-Frankenberg, Paderborn, Kassel und Hochsauerland). Die Zuständigkeiten wechseln und die Anfahrten von Polizei und Straßenwärtern sind überdies lang.

Polizei hat eine weite Anfahrt

Die Polizei kommt auf NRW-Seite aus Schloß Holte-Stukenbrock, Straßen NRW aus Bad Wünnenberg. Auf hessischer Seite haben diese beiden Behörden ihren Sitz in Baunatal. Die Folge: Die Warburger Feuerwehr und der Rettungsdienst sind meist die ersten an der Einsatzstelle. Und vor dem fließenden Verkehr abgesichert werden sie dort lange von niemandem. Dann bleiben nur das eigene Blaulicht, Verkehrskegel, Blitzleuchten und etwas größere Warndreiecke. »Das ist natürlich kein Vergleich zu einem Vorwarnanhänger, den wir aber bislang nicht nutzen dürfen«, ärgert sich Stadtbrandinspektor Rabbe.

Vorwarntafel wäre eine Lösung

Immer wieder komme es so zu gefährlichen Situationen, meist, wenn der Verkehr trotz des Einsatzes weiterläuft. Im vergangenen Jahr wurde ein Warburger Feuerwehrmann bei einem A44-Einsatz beispielsweise von einem Außenspiegel erfasst und am Arm verletzt. Der Fahrer hatte die Situation nicht erkannt und war in die Unfallstelle gefahren. »Mit einer mobilen Vorwarntafel wäre das sicher nicht passiert. Aber mit unseren Mitteln können wir mangelhaft bis ungenügend auf die Situation hinweisen«, weiß Jürgen Rabbe.

Landtagsabgeordneter mit ins Boot geholt

Die Wehr hat mittlerweile heimische Politiker auf ihrer Seite. Bürgermeister Michael Stickeln und CDU-Landtagsabgeordneter Matthias Goeken machen sich für das Anliegen der Brandbekämpfer stark. Bislang allerdings ohne Erfolg. »Wir hoffen, dass wir möglichst schnell eine Ausnahmegenehmigung bekommen oder ein Pilotprojekt starten dürfen«, sagt Jürgen Rabbe: »In NRW haben wir mit diesem Problem vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber es geht um die Sicherheit meiner Leute.«