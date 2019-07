Von Jürgen Vahle

Entweder der deutsche Amtsschimmel wiehert gewaltig oder die Warburger Feuerwehr hat einfach ein Problem, das so in ganz NRW noch nie diskutiert wurde.

Wie auch immer: Es mutet doch etwas abenteuerlich an, dass sich die Einsatzkräfte um brennende Häuser und Firmengebäude kümmern dürfen, Schwerstverletzte aus Autowracks retten, bei giftigen Dämpfen oder Säuren aktiv werden und Material im Gesamtwert von mehreren Millionen Euro bewegen – aber keinen leuchtenden Anhänger mit einem Wert von 20.000 Euro zum eigenen Schutz über die Autobahn ziehen dürfen . Die Warburger nennen einen solchen Sachverhalt kurz und bündig einen »Kleinenberger«.

Bleiben kann das so natürlich nicht. Jeder, der auf einer Autobahn als Helfer im Einsatz ist, setzt sich gefährlichen Situationen aus. Autos kommen wie Geschosse von hinten angerauscht. Oft sind es Bruchteile von Sekunden, die darüber entscheiden, ob ein Helfer selbst zum Opfer wird.

Ein Trupp Straßenwärter hatte am Dienstag kurz vor Breuna richtig viel Glück, als ein Lastwagen in ihren Anhänger raste. Gleiches gilt auch für die Polizeibeamten, die am Donnerstagabend bei Zierenberg ein liegengebliebenes Auto mit Blaulicht sichern wollten. Sekunden später krachte ein Audi auf das normalerweise gut sichtbare Einsatzfahrzeug.

Beispiele wie diese gibt es zuhauf, auch viele, die nicht so glimpflich ausgegangen sind. Daher ist der Wunsch der Warburger Wehr auf mehr Schutz im Einsatz nicht nur nachvollziehbar, sondern auch schnellstmöglich zu erfüllen.

Was die Kräfte vorwiegend aus Warburg und Scherfede auf der A 44 leisten, ist kein Spaß, keine Feuerwehrübung, bei der anschließend eine Flasche Bier getrunken wird. Es sind Einsätze, die die Freiwilligen – und das sind Warburger Feuerwehrleute immer noch – körperlich wie seelisch oft bis zum Äußersten fordern. Wer das nicht glaubt, sollte sich einmal mit einem Feuerwehrmann unterhalten, der gerade von einem tödlichen Unfall zurückkehrt.

2017 ist die Warburger Wehr 15 Mal auf die A 44 ausgerückt. 2018 waren es bereits 24 Einsätze. In diesem Jahr gab es schon 14 Unfälle, vier von ihnen allein im Juli. Jeder weitere Einsatz, den die Kräfte ohne die so sehnlich gewünschte Absicherung nach hinten absolvieren müssen, ist einer zuviel. Sie verdienen die sinnvollste Ausrüstung.

Andere Bundesländer wie Bayern oder jetzt auch Thüringen machen es vor, dass es sinnvoll ist, die Einheiten mit so genannten mobilen Vorwarnern auszustatten. Welche Unterschrift aus Düsseldorf auch immer fehlen mag: Sie sollte schnell geleistet werden, auch wenn es zunächst nur eine Sondergenehmigung für Warburg wäre.