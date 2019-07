Warburg-Germete (WB). Unter der Regentschaft von König Christian Beinhauer (23) und seiner Königin Anna-Lena Tölle (24) wird von Samstag, 27., bis Montag, 29. Juli, in Germete Schützenfest gefeiert. Für den Luftkurort wird es in vielerlei Hinsicht eine besondere Feier.

Ein Grund: Der König sowie vier Königsoffiziere mit ihren Begleiterinnen kommen aus Wethen. Das hat es in der 360-jährigen Vereinsgeschichte noch nicht gegeben. Für den Germeter Schützenverein ein weiterer Beleg dafür, dass sich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Orten an der Landesgrenze immer weiter verfestigen.

Residenz auf dem Hof Leifert

Majestät Christian Beinhauer, der Landwirt ist, hat viele Kontakte nach Germete und ist seit fünf Jahren aktives Mitglied im Schützenverein. Als Dreh- und Angelpunkt hat sich das Königspaar für die Schützenfesttage den Reiterhof Leifert und das Reiterstübchen als Residenz in Germete ausgesucht. Kein Wunder: Lars Leifert und seine Freundin Selina Köring gehören ebenfalls zum Hofstaat.

Neben diesem Paar stehen dem Königspaar noch folgende Mitglieder zur Seite: Sarah Bettinghausen und David Mantel, Denise Hochbach und Andre Flörke, Annalisa Rennert und Maximilian Kofler, Mareike Rennert und Thomas Berg sowie Jasmin Schiffer und Niklas Krantz.

Königin feiert Geburtstag

Die jungen Majestäten und das Gefolge haben bereits vor zwei Wochen beim Königsschießen in der gut gefüllten Halle ordentlich Stimmung gemacht. Darauf freuen sich die Schützen auch während der kommenden Schützenfesttage, zumal die Königin am Schützenfestsonntag in der Halle auch ihren 25. Geburtstag feiert. Eine größere Geburtstagsgesellschaft hatte die Immobilienkauffrau bislang sicher noch nicht.

Für Freunde der Germeter Ortsgeschichte hat das Fest eine weitere Besonderheit zu bieten: Es ist das 100. Schützenfest, das in der Halle gefeiert wird. 1919 zogen die natürlich lange verstorbenen Peter Koch und Elisabeth Bowinkelmann als erstes Regentenpaar in die damals neu erbaute Halle ein.

Festumzug als Höhepunkt

Höhepunkte des Schützenfestes 2019 sind wieder der große Festumzug, der am Sonntag um 13.30 Uhr am Landgasthof Deele beginnt und gegen 15 Uhr mit der Parade unter dem Kommando von Oberst Jörg Köring an der Schützenhalle sowie mit Ehrungen der Jubiläumsmajestäten und langjähriger Mitglieder seinen Höhepunkt findet.

Am Sonntagabend lockt die Polonaise um 20 Uhr auf der Festwiese immer viele Besucher an. Eine Besonderheit bietet das Germeter Schützenfest am Montagabend, wenn die Jungschützen »derer von Hampenhausen« um Punkt Mitternacht ihren eigenen Jux-König präsentieren. An allen drei Festtagen spielt bei freiem Eintritt die »Marcos« aus Lemgo.

Das Festprogramm

Samstag, 27. Juli:

19 Uhr: Schützenmesse, Marsch zum Ehrenmal mit anschließender Kranzniederlegung sowie Gedenken der Toten und Gefallenen

20 Uhr: Tanz in der Schützenhalle

Sonntag, 28. Juli:

13 Uhr: Platzkonzert mit dem Musikverein Germete und dem Spielmannszug Daseburg vor dem Restaurant »Deele«

13.30 Uhr: Antreten der Schützen, dann Festumzug

15 Uhr: Parademarsch auf der Schützenwiese an der Halle, Ansprache, Ehrungen sowie Kaffee und Kuchen

20 Uhr: Polonaise auf der Paradewiese

Montag, 29. Juli

9.15 Uhr: Antreten der Schützen vor der »Deele«

10 Uhr: Schützenfrühstück mit Gästen, begleitet vom Musikverein Germete

15 Uhr: Umzug der Schützenfrauen vom Restaurant »Deele« zur Halle

17 Uhr: Kinderpolonaise auf der Paradewiese

20 Uhr: Tanz in der Schützenhalle

24 Uhr: Königsproklamation der Jungschützen, »derer von Hampenhausen«