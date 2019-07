Die Fassade des Geschäftes Wolf soll zurückgebaut und den Nachbarhäusern angepasst werden. Verkaufsflächen in dieser Größe benötigt der Betrieb nicht mehr.

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Der Parkplatz an der Sternstraße wird schon bald vier Meter schmaler sein. Raumausstatter Michael Wolf will den Streifen von der Stadt kaufen, um sein Wohn- und Geschäftshaus zeitgemäß umbauen zu können. Die Politik hat grünes Licht gegeben.

Die Pläne, das Wohn- und Geschäftshaus an der Sternstraße 45 umzubauen, hatte schon Jo Wolf. Der langjährige Vorsitzende des Warburger Meister- und Gewerbevereins war im März vergangenen Jahres im Alter von 78 Jahren verstorben. Sein Sohn Michael, der 2004 den Betrieb übernommen hat, lässt nun die Pläne seines Vaters in überarbeiteter Version realisieren.

Im Kern will Michael Wolf (51) mit Hilfe der Architektengruppe Raimund Busch Teile der Hofbebauung zur Straße »Hinter der Mauer Süd« abreißen. »Dies schafft Platz für eine Neubebauung mit viel Licht für die Gebäude und die Nachbarschaft«, sagt Raimund Busch.

Sechs seniorengerechte Wohnungen

Zur Sternstraße hin wird das Schaufenster zurückgebaut und das Fachwerk den Nachbarhäusern angeglichen. Entstehen sollen Büro- und oder Praxisflächen im Erdgeschoss. In den darüber liegenden Geschossen werden sechs seniorengerechte Wohnungen mit einer Größe von 58 bis 83 Quadratmetern mit Aufzug gebaut.

Die bisherige Einfahrt zur Straße »Hinter der Mauer Süd« wird zurückgebaut, erschlossen wird das Gebäude in Zukunft von der Sternstraße aus über den hinzugenommenen vier Meter breiten Streifen. Die Kosten für die Umgestaltung der städtischen Parkfläche übernimmt die Familie Wolf. Die Zahl der Parkplätze bleibt gleich.

Musterbeispiel für alte Geschäftshäuser

Im Hof des Hauses Wolf können so in Zukunft acht Stellplätze für Autos sowie ein Raum für Fahrräder untergebracht werden. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein, die Experten rechnen mit einer Bauzeit von etwa zwölf Monaten.

Für Raimund Busch (72), der seit Jahrzehnten als freischaffender Architekt in Warburg arbeitet, seinen Partner Christoph Bassani (42) sowie ihrem Team ist das Vorhaben der Familie Wolf ein Musterbeispiel dafür, wie mit solchen alten, aber nicht mehr in vollem Umfang genutzten Geschäftshäusern im historischen Stadtkern umgegangen werden kann.

Heutzutage weniger Laufkundschaft

»Die Geschäftswelt hat sich verändert. Heute haben viele Unternehmen einfach nicht mehr so viel Laufkundschaft«, berichtet Raimund Busch. Es gebe große leer stehende Gewerbeflächen, auf der anderen Seite fehle es gerade in der Innenstadt an Wohnraum – vor allem für Senioren.

Wie beim Haus Wolf sei beim wirtschaftlichen Aufschwung um 1900 an zahlreichen Häusern eine Bebauung entstanden, die heute nur schwer an zeitgemäße Wohn- und Geschäftsansprüche anzupassen sei. All das erfüllt Raimund Busch, der von Herzen Warburger ist, mit Sorge. »Wir brauchen eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten im Stadtkern«, macht er deutlich.

Erhalten, was erhaltenswert ist

Er hoffe, dass die neu gestaltete, barrierefreie Innenstadt nun durch innovative Hochbauprojekte belebt wird. Und da sei auch der Denkmalschutz zu Kompromissen aufgefordert: »Wir müssen das, was erhaltenswert ist, in der Substanz bewahren, und das, was nicht mehr lohnt, auch abreißen dürfen – egal, ob denkmalgeschützt oder nicht.« Nur so werde die Innenstadt neuen Schwung kriegen, »anderenfalls haben wir auch irgendwann Ärztehäuser auf der grünen Wiese. Das darf nicht sein.«

Beim Haus Wolf ist die Sorge des Architekten in dieser Hinsicht allerdings unbegründet. Dort hatten weder Denkmalschutz noch Kommunalpolitik Einwände.

Das sagt die Politik

Im Warburger Bauausschuss wurde das Projekt »Haus Wolf« trotz der anstehenden Verkleinerung des Parkplatzes unisono als Gewinn für die Ansicht der Stadt gewertet. »Was wir bekommen, ist deutlich schöner, als das, was wir jetzt haben«, machte Stadtheimatpfleger Uli Nolte (CDU) deutlich.

Thomas Berens (CDU) sieht in der Umgestaltung alter Geschäftsräume zu seniorengerechten Wohnungen sogar eine Chance, »ein Wohnquartier Innenstadt zu entwickeln«. Karl-Heinz Hellmuth (SPD) sprach von einer »deutlich verbesserten Situation an der Sternstraße und »Hinter der Mauer Süd«.

So geht es nun weiter

Der Parkplatz Sternstraße bleibt auch nach der Verkleinerung in seiner derzeitigen Funktion und Größe erhalten. Das hat das Warburger Bauamt deutlich gemacht. Stellplätze fallen nicht weg.

Die Rangierbreite auf dem Parkplatz sei mit 7,50 Meter immer noch ausreichend und übertrifft nach Informationen des Architekturbüros Busch sogar die Vorgaben des Städte- und Gemeindebundes für solche Flächen. Während der Bauarbeiten kann es jedoch zu zeitweisen Sperrungen einiger Stellplätze kommen.