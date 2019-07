Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Zum Neu-Calenberger-Weg zog der Festwurm am Sonntagnachmittag in Begleitung der Oberwälder Musikanten aus Körbecke und des Spielmannszugs Borgentreich-Großeneder, um den Schützenkönig Christian Lotze und seine Königin Dr. Claudia Floren an ihrem Elternhaus abzuholen.

Dort wartete auch das Jubelkönigspaar Günter und Hannelore Floren. Die Eltern der diesjährigen Regentin waren 1979 die Majestäten gewesen.

Vor zwei Wochen hatte Christian Lotze Warburg-Calenberger Vereinsgeschichte geschrieben. Als erster Schütze errang der 43-jährige mit einem Lasergewehr, das nun das Luftgewehr ersetzt, die Königswürde. Christian Lotze kommt aus Natzungen, wo er viele Jahre im Sportverein Borgholz-Natzungen Fußball gespielt hat. Beruflich ist er als Privatkundenberater der Vereinigten Volksbank in Nieheim tätig.

Die Liebe zum Fußball

Christian Lotze und Dr. Claudia Floren regieren in Warburg-Calenberg Fotostrecke

Foto: Verena Schäfers-Michels

Die Liebe zum Fußball teilt er auch mit seiner Königin. »Claudia ist als Platzkassiererin bei allen Heimspielen und vielen Auswärtsspielen dabei«, sagt Christian Lotze. Für Oktober haben die beiden bereits Karten gekauft, um sich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien anzusehen. Dr. Claudia Floren (40) ist Berufsschullehrerin für Agrarwirtschaft in Hameln.

Für das anstehende Schützenfest wünscht sich das Paar durchweg schönes Wetter – und hat dazu eine kleine Wette laufen, ob es regnen wird oder trocken bleibt. Der Verlierer muss den anderen zu einem schönen Abendessen ausführen.

Jubelmajestäten geehrt

Die Regenten werden unterstützt von ihrem Hofstaat, in den sie Robert und Sonja Wahle, Marcel Sachs und Dr. Silvia Hennecke, Nicolas und Daniela Lotze, Thomas Thöne und Nicole Janz, Henrik Egeler und Dr. Anne Lüther-Nusime sowie Manuel Gerland und Julia Ruberg berufen haben.

Im Gefolge war auch das Kinderkönigspaar Arne Mantel und Lillian Luca zu finden. Im Laufe des Festumzugs, der durch die Straßen des Ortes führte und zahlreiche Besucher anlockte, wurden neben dem Jubelkönigspaar aus dem Jahr 1979 auch die Majestäten aus dem Jahr 1994, Aloys und Marlen Ehlen, durch den Vorstand geehrt. Zum Abschluss fand der Parademarsch an der Holsterbachhalle statt.

Neuer König wird gesucht

Am heutigen Montag wird die Vereinsgeschichte der Schützen umgeschrieben. Um 9.30 Uhr treten die Schützen zum Frühschoppen an. In diesem Rahmen wird dann erstmals der Schützenkönig für das kommende Jahr 2020 ermittelt.

Um 14 Uhr startet der Umzug der Frauen an der Holsterbachhalle, bei dem die Königin sowie ihre Hofstaatdamen abgeholt werden. Weitere Stationen sind geplant. Anschließend geht es zum Feiern in die Halle. Am Abend ist dann wieder Tanz bis in den frühen Morgen angesagt.