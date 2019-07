Die Post-Filiale in Warburg zieht innerhalb des Kaufhauses Pielsticker eine Etage tiefer – von der Haupt- in die Unterstraße. »Insbesondere der Wartebereich hat sich als zu klein erwiesen«, nennt Peter von Schöning einen Grund für den Umzug. Foto: Silvia Schonheim

»500 bis 600 Kunden nutzen derzeit täglich das Angebot der Post-Filiale in der Hauptstraße. Insbesondere der Wartebereich hat sich als zu klein erwiesen«, erklärt Peter von Schöning, Eigentümer des Kaufhauses Pielsticker, die Hintergründe für den Umzug.

Künftig durchgehend geöffnet

Auch die bessere Parkplatzsituation in der Unterstraße sei ein Grund für die Umstrukturierung innerhalb des Hauses, so von Schöning weiter. »In der Unterstraße finden Autofahrer dreimal so viele verfügbare Parkplätze wie in der Hauptstraße«, sagt er.

Die Post mit Filialleiter Jörg Wagner ist in den neuen Räumen auf 180 Quadratmetern ab 14. August wieder durchgehend für Kunden geöffnet – ohne Mittagszeit. Von Montag bis Freitag ist die Filiale von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet, samstags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr.

Tedi-Markt übernimmt Fläche

Das Sortiment des Kaufhauses Pielsticker mit Tabakwaren, Zeitschriften, Schreibwaren und Getränken wird ebenfalls in den neuen Räumen zu finden sein. »Es wird auch eine Verweilecke mit Sofa geben«, kündigt von Schöning an. Neun Mitarbeiter kümmern sich um die Kundenwünsche.

Die 94 Quadratmeter große Fläche in der Hauptstraße, die mit dem Umzug der Post frei wird, übernimmt in Zukunft der Tedi-Markt. »Dieser plant in diesem Zuge gleich die Überarbeitung der kompletten Geschäftseinrichtung«, kündigt Peter von Schöning an.