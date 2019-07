Warburg (WB/dal). 1979 erhielt Heinz Erhardt das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland – und Johannes Schrader begann seine Laufbahn bei Schmidt Haustechnik in Warburg. Seitdem ist er bei vielen Kunden in der Region ein gern gesehener Gast.

Vom Einbauen einer Duschwand oder einer Armatur bis hin zum Reparieren einer defekten Waschmaschine erfüllte der gelernte Elektriker viele Kundenwünsche. Neben regelmäßigen Weiterbildungen bei namhaften Herstellern legte der heute 61-Jährige auch die Gesellenprüfung als Gas-Wasser-Installateur ab.

»Pünktlichkeit, Schnelligkeit, sauberes Arbeiten und Hilfsbereitschaft werden bei dir groß geschrieben und von unseren Kunden geschätzt«, lobte Geschäftsführer Berthold Atteln am Dienstag in einer Feierstunde. »40 Jahre Betriebszugehörigkeit, in der heutigen, schnelllebigen Zeit ist das ein seltenes Ereignis.«

Zu diesem gratulierte auch Jutta Wiegand. Die Obermeisterin der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Höxter/Warburg überreichte Schrader »in Anerkennung von Loyalität und Leistung« die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Bielefeld. Auch eine Ehrenurkunde der Innung hatte Wiegand im Gepäck.

Johannes Schrader selbst freut sich vor allem über die positive Resonanz, die er von seinen Kunden in all den Jahren erhalten hat. Zu vielen pflege er mittlerweile auch ein freundschaftliches Verhältnis. Im Laufe der Jahrzehnte habe sich das Arbeitsleben gewandelt, erklärte der Hohenwepeler weiter. »Vor 40 Jahren wurde eine defekte Waschmaschine noch repariert. Dafür wurden auch, wenn nötig, sämtliche Teile ausgetauscht. Das ist heute nicht mehr so«, erklärt der Jubilar. Das lohne sich zum Teil alleine aus Kostengründen nicht mehr. »Früher gab es auch für 25 Jahre alte Maschinen noch Ersatzteile. Das gibt es auch nicht mehr.«

Zweieinhalb Jahre wolle er dem Unternehmen auf jeden Fall noch treu bleiben, bevor er in den Ruhestand geht.

Und was folgt dann? Auf keinen Fall Langweile! Ob Motorrad oder Fahrrad fahren, Fußball schauen oder kreative Holzarbeiten – Johannes Schrader hat viele Hobbys. »Auch wenn deine Arbeitszeituhr langsam abläuft, wünsche ich uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit«, sagte Berthold Atteln abschließend.