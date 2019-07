Warburg (WB). In der Nacht zu Dienstag sind Einbrecher in Seniorenheime in Warburg, Peckelsheim und Willebadessen eingestiegen. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Zum einen wurde in das Seniorenheim St. Johannes and Landfurt in Warburg eingebrochen und eine Geldkassette mit einem geringen Geldbetrag entwendet. Der zweite Einbruch in Warburg wurde aus dem Lindenhof an der Hohenlauer Straße gemeldet. Die Täter drangen in ein Büro ein und versuchten, einen Geldtresor zu entwenden. Dieser Versuch misslang und die Täter zogen ohne Diebesgut wieder ab.

Die Einbrüche in Pflegeeinrichtungen in Peckelsheim fanden in der Lange Torstraße (Haus Tobisch) und in der Vitusstraße statt. In der Lange Torstraße wurden zwei kleinere Tresore mit Bargeld und Unterlagen aus einem Büro entwendet. In der Vitusstraße wurde ebenfalls aus einem Büro Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Höxter unter der Rufnummer 05271/9620 entgegen.