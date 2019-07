Warburg (WB/vah). Die Autobahn 44 ist nach einem schweren Lkw-Unfall zwischen Warburg und Diemelstadt am Mittwochmorgen in Richtung Dortmund gesperrt worden. Erst gegen 15 Uhr wurde sie wieder einspurig freigegeben.

Gegen 9.10 Uhr war ein Lkw-Fahrer aus Polen mit seinem Lastzug auf einen Getreidetransporter einer Spedition aus Eschwege geprallt. Wie die Autobahnpolizisten berichten, dürfte ungenügender Sicherheitsabstand die Unfallursache gewesen sein.

Der Pole konnte sein Fahrzeug nach einem Bremsmanöver im letzten Moment noch nach links lenken, was ihm wahrscheinlich das Leben rettete. Trotzdem wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste mit der Rettungsschere befreit werden.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Ärzte schwebt er nicht in Lebensgefahr. Der aus Nürnberg stammende 24-jährige Fahrer des geschädigten Sattelzuges wurde augenscheinlich nicht verletzt, aber vorsorglich auch in Kasseler Krankenhaus gebracht.

Die Bergung der Unfallopfer und die Beseitigung der völlig demolierten Lastwagen dauerte Stunden. Grund war, dass sich die Maschinen ineinander verkeilt hatten und nur mit schwerem Gerät voneinander zu lösen waren. Außerdem war tonnenweise Weizen auf die Straße gefallen.

Umgeleitet wurde der Verkehr über die Ostwestfalenstraße und die B7. Es bildeten sich kilometerlange Staus auf der Autobahn und auf den Umleitungen.