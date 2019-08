Winni Volmert und Sabine Finis bereiten den Kostümfundus auf das Kälkenfest vor. Die Kleider lagern auf dem Dachboden des Rathauses zwischen den Städten. Beim nächsten Kälkenfest am 9., 10. und 11. August werden sie wieder gebraucht. Foto: Daniel Lüns

Warburg (WB/dal). Die Bürgerspieltruppe des Heimat- und Verkehrsvereins bereitet sich auf das Kälkenfest vor. Am Sonntag und Mittwoch wird in der Warburger Stadthalle noch einmal fleißig geprobt. Am 9., 10. und 11. August heißt es dann wieder: Bühne frei auf dem Altstädter Marktplatz!