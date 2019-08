Das Telefon wurde an einen Paket-Shop in der Kasseler Straße in Warburg geliefert und bereits am 20. Dezember 2018 gegen 17 Uhr vom Tatverdächtigen abgeholt. Der Mann zeigte dabei offensichtlich einen gefälschten Personalausweis vor.

Das Amtsgericht Paderborn hat jetzt ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei in Warburg, Telefon 05641/78800, bittet um Hinweise.