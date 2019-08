Aktionsbündnis mit 3000 Mitgliedern

Warburg: 30 Jahre BI Lebenswertes Bördeland und Diemeltal Fotostrecke

Foto: Bilder aus der Ausstellung im Museum im »Stern«

Die BI wurde 1989 gegründet. Anlass war der Widerstand gegen eine geplante Giftmülldeponie. Die BI wuchs schnell zu einem breiten Aktionsbündnis mit 3000 Mitgliedern an.

Der Protest in der Region war überall sichtbar: Plakate hingen an unzähligen Scheunen und Hauswänden im Warburger Land, Mahnkreuze wurden an potenziellen Standorten für eine Deponie aufgestellt. Die Gemeindehallen waren zum Bersten gefüllt mit besorgten Bürgern.

Großer Protestzug durch Detmold

Der Widerstand gipfelte 1993 in einem Protestzug durch Detmold mit 6000 Teilnehmern. Mit Erfolg: Im Februar 1994 gab das Land seine Sonderdeponiepläne auf.

Die Ausstellung ist bis zum 15. September jeden Tag, außer montags, von 14.30 bis 17 Uhr zu sehen.