Ein extralanger Auftritt der Tribute-Band »The Magic of Santana« wird der Höhepunkt des 11. Warburger-Brauerei-Rockfestivals sein. Die Gruppe besteht aus neun Bandmitgliedern, die auch immer wieder mit Sängern der Original-Santana-Band auftreten. Foto: Martin John

Warburg (WB/vsm). Ein Klang- und Genusserlebnis unter dem Motto »Summer Night« bietet am Samstag, 24. August, das 11. Warburger-Brauerei-Rockfestival auf dem Hof der Brauerei am Kuhlemühler Weg 54. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Live-Musik beginnt um 19 Uhr.

Neben einem ausgewählten musikalischen Programm, sollen verschiedene Craftbeer-Sorten und Cocktails die Geschmackszäpfchen anregen. Das Programm eröffnet in diesem Jahr der Musikverein Willebadessen. Im Anschluss spielen die »Diemelhörner«, eine vierstimmige Alphornbläsergruppe, die seit dem Jahr 2008 Musik für Genießer zum Besten gibt.

Craftbeer und Cocktails

Live auf der Bühne ist der Singer-Songwriter Norman Keil in der Kuhlemühle zu hören und zu sehen. »Mit seiner leichten, rockigen Musik wird er für gute Stimmung sorgen«, ist sich Michael Kohlschein sicher, der die Brauerei mit Franz-Axel Kohlschein betreibt.

Höhepunkt wird der extralange Auftritt von »The Magic of Santana« sein. In Warburg werden Alex Ligertwood, Santana-Sänger von 1979 bis 1994, und der elffache Grammy Awards-Gewinner Tony Lindsay, Santana-Sänger von 1991-2015, als Special Guests am Mikrofon stehen. »Die Band ist sehr gut gebucht und hat zwei Jahre Vorlauf«, weiß Kohlschein. »Ich freue mich sehr, dass wir sie bekommen haben.«

Nach dem »Riesenanklang« der Craftbeer-Theke im vergangenen Jahr wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr mit ausgefallenen Kreationen der eigenen Brauerei und befreundeter Brauereien überraschen.

»Flechtwerk«-Bier für den guten Zweck

Eine Kostprobe für ein neues Sonderbier soll ebenfalls folgen. In Kooperation mit der Nieheimer Brauzunft entwickelt die Brauerei Kohlschein zurzeit das »Flechtwerk«-Bier für den guten Zweck. »In Nieheim gibt es die Tradition, Flechthecken aufzustellen«, erklärt Michael Kohlschein.

Diese Hecken sind nützlich gegen Bodenerosion und bieten Kleintieren und Insekten Lebensraum. Um weitere dieser Hecken – auch im Warburger Land – anpflanzen zu können, wurde das Sonderbier kreiert, dessen Verkaufserlös in das Projekt fließt.

Das obergärige Flechtwerk-Bier besteht aus Pilsener und Münchener Malzen, hat eine Gärung aus spezieller englischer L-Hefe und eine Hopfenmischung aus Hallertaler Mittelfrüh, Herkules und Cascade, die für einen vollmundigen, hopfenbetonten und herben Geschmack sorgen sollen.

Ganz neu ist die Cocktailbar, in der Cocktails auf Bierbasis abgemischt werden. In der Versuchsküche werden momentan mindestens drei noch geheime Kreationen erschaffen. Im Kaffeebus können sich die Gäste mit heißen, alkoholfreien Getränken versorgen. Crèpes-Buden und Würstchen und Steaks vom Grill werden natürlich nicht fehlen.

Vorverkauf und Bus-Shuttle

Eintrittskarten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf im Tourist-Info-Pavillon auf dem Neustadtmarktplatz, in der LVM-Agentur Christian Meyer in der Altstadt, beim Wildwechsel sowie im Büro der Brauerei Kohlschein. An der Abendkasse zahlen Besucher 12,50 Euro.

Für drei Euro kann ein Bus-Shuttle-Dienst in Anspruch genommen werden. Er fährt vom Einlassbeginn um 18.30 Uhr an bis zum Veranstaltungsende zwischen dem Festgelände und den Haltestellen Altstadtmarkt, Schützenplatz und Alte Post.