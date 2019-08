Von Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB). Das Sankt-Johannes-Seniorenzentrum an der Landfurt in Warburg hat sein Foyer umgestaltet. Geschaffen werden sollte ein Raum mit Wohlfühlcharakter. Insgesamt 300.000 Euro wurden dafür aufgewandt.

»Gäste und Mitarbeiter sollen sich schon beim Betreten des Hauses, wie eben auch die Bewohner, wohlfühlen«, erklärt Geschäftsführer Thomas Berens, das Ziel der dreimonatigen Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich.

Eine Selbsthilfegruppe nutzt die Sitzbank im hinteren Teil, um sich im kleinen Kreis auszutauschen. Gleichzeitig kommt ein Besucher zum Empfang und wird von den Mitarbeiterinnen Greta-Marie Jesgarsz und Franka Zinkhöfer begrüßt.

Natalie Kottas geleitet eine Bewohnerin zum Tisch. Diese Vorgänge laufen zeitgleich ab, ohne das sich jemand vom anderen gestört fühlt. Die Privatsphäre ist im neu gestalteten Foyer des Seniorenzentrums gewahrt.

Der Eingangsbereich ist barrierefrei

Das war nur ein Aspekt, den die Einrichtungsleitung unter der Federführung von Thomas Berens und Schwester Birgit Kaltmeier vom Einrichtungsträger, den Salvatorianerinnen, mit den Umbaumaßnahmen erreichen wollten.

Berens: »Die räumliche Anordnung des Empfangsbereiches sollte unbedingt vom Aufenthaltsbereich getrennt werden.« Einen großen Anteil an der handwerklichen Umsetzung hatten auch die hauseigenen Handwerker.

Der Eingangsbereich ist barrierefrei. Der Empfangstisch ist an zwei Stellen niedriger, so dass Rollstuhlfahrer nun Blickkontakt zu den Mitarbeiten am Tresen haben. Sitzecken können für die Gruppe oder Einzelpersonen oder das Gespräch zu zweit gewählt werden. Die Gestaltung lenkt den Blick auf ein Foto vom Desenberg und die Altstadtansicht.

Auf die Raumakustik geachtet

Von der Ausstellung des Niederländers Ruben Timman »Museum der Menschheit – Museum of Humanity« sind zwölf Porträts aufgehängt worden. »Diese Fotos zeigen die Vielfalt des menschlichen Lebens und stehen im Einklang mit dem Gründungsauftrag der salvatorianischen Gemeinschaft«, sagt Kaltmeier.

Bei der Sanierung wurde auch auf die Raumakustik geachtet. Auf dem großem Fernsehbildschirm kann nun auch der Gottesdienst von Dom-TV empfangen werden. »Wir streamen jetzt«, berichtet Berens, dass nun auch der Empfang auf den Zimmern möglich ist.

Natürlich wurde auch das Paderborner Libori-Fest empfangen. Die Senioren können Tablets nutzen und das bei freiem WLAN. Die Raumbeleuchtung ist tageslichtgesteuert und sorgt morgens für blaues und im Laufe des Tag für immer gelber werdendes Licht.

Integrative Angebote anstoßen

Eine integrierte Cafeteria mit einem Zapfhahn für Wasser, Kaffee und eine Kuchentheke runden den Aufenthaltsraum ab. Dort können sich nun die Bewohner, die Besucher und auch die Selbsthilfegruppen treffen.

Die stationäre Pflegeeinrichtung will durch den sanierten Begegnungsraum weitere integrative Angebote anstoßen. »Das Seniorenzentrum und das künftige innerstädtische Wohnprojekt Küstergarten sollen zur einer Schnittstelle zur Unterstützung der Selbsthilfekompetenz für ältere Menschen mit Hilfe, Pflege- und Betreuungsbedarf werden«, sieht Thomas Berens in die Zukunft.

Die Wohnanlage »Küstergarten« an der Ecke Burggraben/Paderborner Tor soll einen offen Treffpunkt mit kulturellen Angeboten, offenem Mittagstisch und Mitbürger-Café enthalten. Doch zunächst werden dort Archäologen den Boden untersuchen.