Mit dem Feiern des Kälkenfest-Gottesdienstes hat sich Wolfgang Fabian in der Warburger Altstadt zurückgemeldet. Foto: Daniel Lüns

Warburg (WB/dal). Viele Warburger haben »ihren« Pfarrer Wolfgang Fabian am Sonntagmorgen auf dem Altstadtmarktplatz begrüßt. Vor sechs Jahren hatte der beliebte Geistliche Warburg verlassen und die Gemeinde Zum guten Hirten in Körbecke am Möhnesee übernommen. Nun meldete er sich mit dem Feiern des Festgottesdienstes zurück.