Bürgerspiel beginnt früher

Dabei hatte es am Freitagabend noch so ausgesehen, als ob der Kälkenfest-Auftakt ins Wasser fällt: tagsüber hatte es geregnet, sogar Starkregen war vorhergesagt worden. Zum Gerberumzug jedoch klarte der Himmel kurz auf. Und als sich die Wolkendecke danach wieder schloss, zeigten die Warburger einmal mehr, dass sie auf Zack sind – und zogen das Bürgerspiel »Das saure Bier« um eine halbe Stunde vor.

Darsteller zusammentrommeln, Kostüme ausgeben, Mikrofone richten, Bühne dekorieren – die Bürgerspieltruppe des Heimat- und Verkehrsvereins machte die kurzfristige Planänderung möglich. Und der Plan ging auf: keine fünf Minuten, nachdem das Bürgerspiel vorbei und Johann Heinrich Sauerbier (Stefan Wagner) als Bierpanscher an den Pranger gestellt worden war, schüttete es heftig.

Proppenvoller Marktplatz

Samstag und Sonntag hatten die Organisatoren wettertechnisch mehr Glück – und das Publikum dankte es mit seinem Besuch und viel Applaus. Bereits vormittags lud ein Flohmarkt in die Joseph-Kohlschein-Straße an. Am Samstagnachmittag, als die Schauspieltruppe die beliebten Ulkgeschichten aufführte, war der Altstadtmarktplatz gut besucht. Die Mär von Heinrich Urban (Winni Volmert), der unter dem Tisch seiner Lieblingskneipe einen miefenden Harzer Käse versteckt und damit Unruhe stiftet, kam gut an.

Applaus ernteten auch die vielen Musiker, Gruppen und Künstler, die beim Kälkenfest dabei waren. Rappelvoll war es schließlich, als die Bürgerspieler den »Sturm auf den Romhof« zeigten. Dabei verbünden sich mitten im Siebenjährigen Krieg Wortführer aus Altstadt (Ulrich Nolte) und Neustadt (Franz Freitag), um der Hunger leidenden Bevölkerung zu helfen. Ihre Rebellion gegen die Obrigkeit endet im Romhof (heute Corvinushaus), wo sie verstecktes Mehl finden. Ein Segen!

»Ist das der Himmel?«

»Ist das der Himmel«, fragt daraufhin ein hungerndes Kind seine Mutter. »Nein. Wir sind nur in der Neustadt«, antwortet die Darstellerin. Frotzeleien und Seitenhiebe auf die Rivalitäten zwischen Alt- und Neustadt und auch aktuelle Themen durften beim 43. Kälkenfest nicht fehlen.

Am Sonntag folgten der Festgottesdienst und das Frühschoppenkonzert mit dem Warburger Stadt- und Jugendorchester. Die Musiker spielten auch Ständchen. Marktmeister Ulrich Nolte etwa hatte sich Musik von »Village People« gewünscht. Die bekam er, musste aber mitmachen und die Buchstaben Y, M, C und A zeigen. Mit weiteren Musikdarbietungen, der Prämierung des Wettbewerbes »Verschönerung des Stadtbildes« und dem Bürgerspiel »Die Wasserwippe« klang das Fest aus.